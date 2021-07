Weber fährt auf Platz sieben

Der dritte Lauf der deutschen Trial-Meisterschaft in Brake (Nordrhein-Westfalen) ist nur für die Klassen eins und eins F ausgeschrieben gewesen. Linda Weber vom AMC Biberach belegte dabei den siebten Platz.

19 Fahrer der höchsten deutschen Trial-Klassen gingen im Bielefelder Stadtteil Brake an den Start. Sechs der Sektionen waren reine Natursektionen. Es ging zum Teil über riesige Stämme den Hang hoch und wieder runter. Entlang eines schmalen Stadtgrabens mit sehr steilen beidseitigen Hängen waren vier Teilstück angelegt. Der trockene und sehr lose Boden verlangte laut AMC-Mitteilung volle Körperbeherrschung von den Fahrern. Der Weg war in zwei Sektionen eng gesteckt und ging manchmal fast senkrecht nach unten und dann in engen Kurven wieder nach oben.

In zwei weiteren Abschnitten waren die Hänge nicht ganz so steil, dafür mussten sehr viele Kehren am Hang gefahren werden und der Ausgang zur Straße hin war sehr hoch und fast senkrecht. Der rund sechs Kilometer lange Rundkurs führte auf öffentlichen Straßen durch den Ort, daher konnten in Brake nur diejenigen starten, die auch im Besitz des entsprechenden Führerscheins sind. Die ersten und letzten zwei Sektionen waren am Clubhaus des gastgebenden MSC aufgebaut. Es handelte sich hier um drei der üblichen Sektionen mit Steinen an verschiedenen Hügeln. Der letzte Abschnitt hatte es mit riesigen Quadern und schmalen Betonträgern in sich.

Gefahren wurden drei Runden. Da in Sektion drei schon nach kurzer Zeit ein Hindernis instabil wurde und nach der Hälfte der zweiten Runde zusammenbrach, entschied der Veranstalter, diese in Runde drei nicht mehr fahren zu lassen und in Runde zwei zu streichen. Die 16-jährige Linda Weber fuhr als jüngste Starterin in der Klasse eins F. Durch die Enge der Sektionen war oft Versetzen gefordert, eine Technik, die sie zwar immer besser beherrscht, die aber dennoch öfters einen zusätzlichen Fuß erforderte. In den Hangsektionen hingegen konnte sie ihre Stärken einbringen und erzielte so gute Ergebnisse. Die letzte Sektion schaffte Weber erst in der letzten Runde bis zum Ende. Sie beendete den dritten Lauf der DM letztlich auf dem siebten Platz. Nach Absagen der nächsten Läufe in Wüsten im September sind zwei kurzfristig geplante Veranstaltungen in Großheubach als Ersatz im Gespräch. Der Abschluss der Saison ist im Oktober beim MSC Freier Grund, hier dann wieder mit allen Klassen der DM.