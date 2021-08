Weber fährt auf Platz neun in Kramolin

Trialfahrerin Linda Weber vom AMC Biberach ist beim zweiten EM-Lauf in Kramolin (Tschechien) auf den neunten Platz gefahren. Damit erreichte sie bei ihrer ersten EM in der Gesamtwertung der Women Championship Rang zehn unter insgesamt 18 Teilnehmerinnen. Während die 16-Jährige nach AMC-Angaben alle Wettbewerbe mit einem 125 Kubikzentimeter-Motorrad fuhr, waren die meisten anderen Teilnehmerinnen mindestens mit einer 250 Kubikzentimeter-Maschine unterwegs.

Die Teilnehmerinnen in Kramolin mussten zehn Sektionen in drei Runden fahren. Alle waren reine Natursektionen mit unter anderem unterhöhlten Felsen, schmalen Graten über Felsen oder langen Steinfeldern. Bei der Besichtigung am Tag vor der Veranstaltung wurde den Teilnehmerinnen schnell klar, dass es kein Zuckerschlecken werden würde. Speziell die Abfahrten verlangten einiges an Mut sowie volle Kraft und Konzentration beim Bremsen. Zur Erleichterung der Fahrerinnen wurde aber die fast senkrechte Abfahrt von einem Felsen in ein Steinfeld noch herausgenommen.

Für Weber fing es ganz gut an mit einer Null in der ersten Sektion. Im zweiten Abschnitt verlor sie aber komplett die Kontrolle bei der Abfahrt über einen moosbewachsenen Felsen, konnte sich unten aber gerade noch rechtzeitig abfangen und fuhr dann mit absoluter Präzision über das folgende Hindernis. Im Verlauf der ersten Runde scheiterte Weber an einem zu hohen Hindernis und hatte einen Sturz in der letzten Sektion, weil ihr das Rad wegrutschte. Dabei schlug sie sich die Schulter leicht an.

Einige Teile einer Sektion konnte sie absolut fehlerfrei absolvieren, während Fahrerinnen Strafpunkte kassierten oder gar scheiterten. Sektion neun aber konnte Weber in keiner einzigen Runde bis zum Ende fahren, obwohl ihr Hangauffahrten normalerweise liegen. Bei der zweiten Runde fehlte es an einem Hindernis ein bisschen am Gas, sodass sie nicht hochkam und sie erhielt eine Non-Stop-Fünf, weil sie mit dem Vorderrad zwischen zwei Felsen festhing und sich nicht schnell genug daraus befreien konnte.

Insgesamt waren die vielen Auf- und Abfahrten und Hindernisse in den langen Sektionen sehr kräftezehrend. So ging Weber dann nach AMC-Angaben in der letzten Runde auch langsam die Kraft aus und in der letzten Sektion gab es noch fünf Strafpunkte, weil ihr der Motor ausging: sie hatte einfach keine Kraft mehr für die Kupplung.

Mit dem neunten Platz beim zweiten Lauf und dem zehnten Rang in der Gesamtwertung zeigte sich Weber laut AMC-Mitteilung sehr zufrieden.