Linda Weber hat mit einem sechsten Platz das beste Ergebnis für den AMC Biberach beim zweiten und dritten Lauf zur baden-württembergischen Jugendtrial-Meisterschaft (BWJ) in Frickenhausen erzielt. Rund 100 Fahrer aus Baden-Württemberg nahmen pro Tag teil, darunter neben Weber auch Lukas Kerler vom AMC Biberach.

In diesem Jahr war das Terrain in Frickenhausen ungewohnterweise trocken. Das Sektionslevel war entsprechend hoch angesetzt, musste jedoch schon im Vorfeld etwas nach unten korrigiert werden. Nach dem zweiten BWJ-Lauf zeigte sich, dass Automatik- und rote Spur immer noch zu schwer gewesen waren. Als Hindernisse in den anderen Spuren war alles vertreten was fahrbar ist, also Reifen, Steinfelder, Stämme, Röhren und Felsen. Gefahren wurden sechs Sektionen und vier Runden.

Die Klasse fünf war mit 26 Startern zahlenmäßig am stärksten besetzt. Dort startete die 13-jährige Linda Weber. Nach null Fehlern in den ersten Sektionen kamen in der ersten Runde insgesamt drei Punkte zusammen. Die zweite Runde schloss sie mit nur zwei Fehlerpunkten ab und konnte in der dritten Runde sogar eine Nullrunde einfahren. Damit lag sie auf Platz zwei. In Runde vier ließen dann aber Kraft und Konzentration nach – sieben Fehlerpunkte waren die Folge. Damit erreichte Weber Platz sechs in der Tageswertung und ihr persönliches Ziel, das beste Mädchen zu sein.

Kein Einziger bleibt fehlerfrei

Tag zwei in Frickenhausen lief weniger gut für Linda Weber. Ein Teil der Sektionen konnte sie in jeder Runde fehlerfrei fahren, bei anderen hatte sie – wie die anderen Fahrer auch – zu kämpfen. Kein einziger Fahrer schaffte in Klasse fünf eine fehlerfreie Runde. Bei einer Sektion ging es durch zahlreiche enge Kehren und über ein Steinfeld, danach um Baumstämme herum einen steilen losen Hang ganz bis nach oben. Hier hatten die 125-Kubikzentimeter (ccm)-Fahrer eindeutig einen Vorteil, während 80-ccm Fahrer wie Linda Weber kaum die Power aufbrachten, um bis nach oben zu kommen. In einer Sektion ging es einen steilen Waldhang nach unten. In der Mitte des Hanges musste eine 90-Grad-Kurve absolviert werden. Die Spur war eng gehalten. Auf dem Weg nach unten ging Weber der Motor aus. Sie konnte das Motorrad unter dem Applaus der Zuschauer zwar wieder anmachen, rutschte aber zu weit nach unten, wodurch sie fünf Fehlerpunkte kassierte. Etliche Stürze in weiteren Sektionen erhöhten das Punktekonto klar und so reichte es letztlich nur zu Platz 18. In der Gesamtwertung ist sie aber immer noch bestes Mädchen.

In den Betreuerklassen war der AMC Biberach durch Lukas Kerler vertreten. Er hatte in seinen ersten Trialveranstaltungen des Jahres noch nicht seinen Rhythmus gefunden und beschloss beide Tage mit dem siebten Platz.