Wassertaufe im Hauchler Studio

Die Absolventen beim Hauchler Studio in Biberach werden am Samstag, 21. Juli, zwischen 15 und 18 Uhr auf dem Schulgelände (Karl-Müller-Straße 6) zu Ehren ihres Abschlusses vom Lehrerkollegium „geflautscht“. Den Anfang machen die Grafik-Designer. Der Gautschschwur und die Wassertaufe mit den Medienfachwirten und Industriemeistern beginnt ab 15.30 Uhr. Mit dem Schwur und der Taufe werden die angehenden Jünger Gutenbergs von den Sünden der Ausbildung reingewaschen, bevor sie in die Arbeitswelt entlassen werden. Das öffentliche Schulfest findet im Anschluss an die offizielle Verabschiedung der Absolventen des Berufskollegs Grafik-Design, der Fachschulen (Medienfachwirte und Industriemeister in Vollzeit und Teilzeit) sowie der englischsprachigen Print-Internationals statt. Es sind auch wieder Design-Ausstellungen geplant. Weitere Infos unter www.hauchler.de