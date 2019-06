Wasserdampf sorgt für Einsatz in der Biberacher Altstadt

Die Feuerwehr ist am Dienstagnachmittag zu einem Einsatz in der Biberacher Altstadt gerufen worden. Im Gebäude „Untere Schranne” in der Schrannenstraße hatte der Alarm ausgelöst, weshalb ein Löschzug gegen 15.15 Uhr ausrückte.

„Der Alarm wurde durch austretenden Wasserdampf ausgelöst“, sagte der Kommandant, Florian Retsch, der „Schwäbischen Zeitung“. Hierbei sprechen die Feuerwehrleute von einem sogenannten „Täuschungsalarm“ und nicht von einem Fehlalarm. Denn die Rauchmelder hätten richtig ausgelöst, so Retsch.

Die Feuerwehr war mit einem Löschzug und insgesamt 22 Einsatzkräften vor Ort, was für etwas Aufsehen in der Innenstadt sorgte. Nachdem die Feuerwehrleute das Gebäude inspiziert hatten und keinen Brand feststellten, beendeten sie ihren Einsatz.