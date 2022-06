Wasser bedeutet Überleben - Auch für die hundert kleinsten Tierchen im Garten

„Wasser ist Leben“ – so lautet ein geflügeltes Wort. Für etliche Geschöpfe bedeutet Wasser schlicht Überleben. Wie man Vögel, Kleinsäuger und Insekten mit einfachen Mitteln unterstützt, erklären zwei Naturschützer.

An bunt blühende Feuchtwiesen, an eine rege Amphibien-, Vögel- und Insektenwelt erinnert sich Georg Walcher. Als er vor 50 Jahren in den Landkreis zog, hat er sie erlebt.

Heute, sagt das Nabu-Mitglied aus Laupheim, gebe es „generell zu wenig Wasser in der Landschaft“. Das liege am Klimawandel aber auch an der landwirtschaftlichen Nutzung. Selbstverständlich sei sie für die Produktion von Lebensmitteln wichtig.

Doch durch die schnelle, maschinell umgesetzte Entwässerung von Flächen seien inzwischen ganze Artengruppen von Pflanzen und Insekten ausgestorben.

Fehlt einer Art der passende Lebensraum hat das Auswirkung auf Arten, die sich von ihr ernähren. Walcher hofft auf Vereinbarungen zwischen Landwirtschaft und Naturschützern, mit der beide Seiten leben können.

Wasserstellen als Ausgleich

Einen gewissen Ausgleich kann man aber im eigenen Garten schaffen. Georg Walcher empfiehlt größere Wasserstellen wie einen Teich, an dem sich Pflanzen, Insekten, Vögel und Amphibien ansiedeln dürfen – keine exotischen Goldfische oder Koi-Karpfen, betont er.

Kleinere Alternativen seien Tränken, an denen Vögel trinken und baden können. Auch von Wildbienen und anderen Insekten werden die künstlichen Wasserstellen schnell angenommen, beobachtet Walcher.

Ein flaches Ufer oder eine Stück Holz bewahrt sie vor dem Ertrinken. Eine erhöhte Position schützt Vögel außerdem vor jagenden Katzen.

Martin Rösler, Vorsitzender des Nabu Biberach und des Nabu Kreisverbands, hat für Vögel und Insekten in seinem Garten eine Mörtelwanne aufgestellt, die immer mit Wasser gefüllt ist.

Als Steg und Rettungsanker dient ein Brett, das darin schwimmt. In den Bodenteil eines abgeschnittenen alten Mostfasses hat er Steine gelegt, die aus dem fünf Zentimeter hohen Wasser herausragen.

Blumenwiese statt gemähter Rasen

Neben diesen Tränken sorgt er mit einer einfachen Methode für mehr Feuchtigkeit im Garten: Weniger tun. Statt für einen kurz geschorenen Rasen viel Energie, Dünger und Gießwasser zu vergeuden, gedeiht bei ihm eine Blumenwiese.

Zwischen hohem Gras und Blüten hält sie die Feuchtigkeit und damit das Bodenleben besser, sagt er. Eine häufig gemähte Rasenfläche dagegen sei ökologisch so gut wie tot. Seine Wiese wird zweimal pro Jahr mit Sense oder Trimmer geschnitten.

Dadurch wird eine zweite Blüte im Spätsommer angeregt. Blüten sind Nahrungsquellen für Bienen und viele andere Insekten. Insekten sind Nahrung für Vögel, Igel, Spitzmäuse. Wer dafür sorgt, dass es im Garten möglichst durchgehend blüht, ermöglicht so mehr Artenvielfalt.

Mehrjährige Stauden sind als Pollen- und Nektarlieferanten besonders nachhaltig, sagt Rösler. Efeu versorgt mit seiner besonders späten Blüte Insekten, speist im Winter die Vögel mit seinen Beeren und bietet ihnen als immergrüne Pflanze außerdem Schutz für die Brut.

Für die Brut der Insekten lohnt es sich im Garten unaufgeräumte Stellen mit Totholz und Steinen zu belassen oder Trockenmauern zu schaffen. Insektenhotels aus Holz und Schilf werden nur von einem Teil der unzähligen Wildbienenarten angenommen.

Ein großer Teil von ihnen legt seine Eier in der Erde ab. Für diese Arten sind offene Böden und Sand gute Argumente, in einem Garten heimisch zu werden.