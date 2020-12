Auch zu Füßen der höchsten Berge der Erde, in Nepal, hat Corona in diesem Jahr alles überschattet. Das Ehepaar Michael und Shanti Höschele aus Biberach engagiert sich seit Ende der 90er-Jahre für die Menschen in der nepalesischen Bergregion Lurpung. 2005 haben sie den Verein „Himalayan Project“ gegründet, um die Kinder und Jugendlichen bei ihrer Bildung zu unterstützen. Fünf Schulen hat der Verein seither gebaut und eingeweiht. Auch in diesem Jahr fließen Spenden aus der SZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ an das „Himalayan Project“.

„2019 haben wir mit den Schuleinweihungen einige Projekte gut beendet“, erzählt Michael Höschele. Für 2020 hatte er bereits weitere Pläne für sein Hilfsprojekt geschmiedet, doch dann kam Corona. „Vor dem nepalesischen Neujahr Ende März/April waren in den Schulen noch Prüfungen geschrieben worden, dann ging es in die Ferien.“ Danach machten die Schulen allerdings nicht mehr auf – wegen Corona. „Homeschooling gibt es in Nepal nicht. Das Land fiel von 100 direkt auf null“, so Höschele. Der Tourismus, Haupteinnahmequelle des Landes, brach zusammen, die Straßen der Hauptstadt Kathmandu wurden abgeriegelt, es kamen auch keine Waren von den Bauern aus dem Umland mehr in die Stadt. „Menschen, die bisher einen Job und zu essen hatten, saßen plötzlich vor dem Nichts“, sagt Höschele.

Ungekannte Solidarität

In dieser Situation habe etwas begonnen, was ihn fasziniert habe. „Leute, die etwas mehr Geld hatten, fingen an, Suppenküchen auf den Straßen zu eröffnen, und die zu verpflegen, die nichts hatten“, sagt Höschele. So sei es ihm von seinen Leute vor Ort berichtet worden. „Das ist eine Solidarität, die ich so nicht erwartet hätte. Die haben richtig zueinander gefunden.“ Auch sein Verein entschloss sich, spontan zu helfen und schickte von Indien aus zwei Hilfskonvois mit Lebensmittelspenden nach Kathmandu, mit denen rund 300 Familien geholfen wurde.

Im eigentlichen Projektgebiet seines Vereins, rund 45 Kilometer von der Hauptstadt entfernt und abgeschieden auf rund 1500 Metern gelegen, ging es 2020 nicht so voran, wie Michael Höschele es sich gewünscht hatte. Selbst dorthin reisen konnte er dieses Jahr nicht, und auch sein Ansprechpartner vor Ort saß zunächst in Kathmandu fest. „Eigentlich wollten wir eine Schule am Rand unseres Projektgebiets renovieren und vollenden, die eine andere Organisation dort als Rohbau hat stehen lassen“, sagt Höschele. Aber solange es keine Transporte gebe, könne man dort nicht weiterarbeiten.

Aushub für neuen Wassertank

Im September entspannte sich die Situation dann etwas. Nach dem starken Monsunregen war in der Region Lurpung ein Bagger eingesetzt, um Straßen zu reparieren. „Wir haben die Gelegenheit genutzt, um den Bagger in unser Dorf zu bekommen“, sagt Höschele. Oberhalb des Dorfs sei damit der Aushub für einen großen Wassertank vorgenommen worden. Dieser wurde anschließend betoniert. Die Verbesserung der Wasserversorgung des Dorfs ist seit Jahren ein Dauerthema für Michael Höschele. Denn es liegt am Ende einer rund 14 Kilometer langen Wasserleitung. Diese ist undicht oder hat Löcher, die die Bewohner anderer Dörfer hineingestochen haben, um selbst an Wasser zu kommen.

Mit dem neuen Wassertank soll das Dorf zumindest über mehrere Stunden mit Wasser versorgt werden können. „Wir werden nie rund um die Uhr Wasser haben“, so Höschele. Ziel sei nun, die Wasserleitung vom neuen Tank aus bis zur Quelle Stück für Stück zu erneuern. Dafür soll ein Teil des Geldes aus der SZ-Weihnachtsaktion verwendet werden.

Verein will zunächst keine weiteren Schulen bauen

Weiter unterstützen will er damit auch die Schulen in der Region Lurpung, die der Verein gebaut hat. Diese sind seit September wieder offen. „Mit den Kindern wurden Hygieneschulungen gemacht, außerdem haben sie Masken erhalten, die wir in Nepal haben nähen lassen“, sagt Michael Höschele. Weitere Schulen will der Verein zunächst nicht bauen, obwohl es Anfragen auch aus anderen Regionen Nepals gibt. „Wir müssen dabei immer wieder klarmachen, dass wir die Schulen nicht selbst betreiben – und das Bauen ist auch in Nepal zuletzt immer teurer geworden.“

Höschele will sich mit seiner Arbeit auf die Region Lurpung konzentrieren. „Unsere Schule dort hat Risse, weil sich der Hang an dem sie steht, bewegt hat. Das müssen wir instandsetzen.“ Außerdem will er seine Bestrebungen fortsetzen, in der Region einen kleinen Kaffeeanbau ins Leben zu rufen. „Wir möchten den Jugendlichen nach der Schule eine Perspektive eröffnen“, sagt Höschele. Rund eine Tonne Nepal-Kaffee, die Peter Grunwald von der Kaffeebühne in Biberach geröstet und verpackt hat, ist bereits verkauft worden. „Das Geld fließt direkt an die Bauern“, sagt Höschele.

Er selbst will sobald wie möglich wieder nach Nepal, um sich vor Ort einen Eindruck von der Arbeit seines „Himalayan Projects“ zu machen. „Sobald die ersten Flieger wieder starten dürfen, werde ich es probieren.“