Was tun, wenn die Lunge erkrankt ist?

Im Vorfeld des 21. Deutschen Lungentags steht Alwin Nuber, Chefarzt der neuen Klinik für Pneumologie im Biberacher Sana-Klinikum, den Lesern der Schwäbischen Zeitung am Mittwoch, 26. September, von 17 bis 19 Uhr telefonisch für Fragen rund um die Lungengesundheit zur Verfügung.

Die WHO definiert die Volkskrankheit COPD für das Jahr 2020 als dritthäufigste Todesursache weltweit. Daneben spielen infektiöse Lungenerkrankungen und Lungenkrebs eine immer größere Rolle – in Deutschland erkranken jährlich rund 55 000 Menschen an einem Bronchialkarzinom. Etwa 300 Millionen Menschen weltweit leiden außerdem an Asthma; einer von rund 250 Todesfällen ist nach Schätzungen auf eine Asthmaerkrankung zurückzuführen. Dabei wird nur etwa jeder achte Asthmatiker von einem Lungenarzt behandelt. Ähnlich verhält es sich bei Allergiepatienten, hier werden nur rund zehn Prozent adäquat medizinisch versorgt. Die meisten Allergiker wissen so oftmals nicht einmal, dass ihre Beschwerden allergiebedingt sind.

Seit 1. September gibt es am Biberacher Sana-Klinikum die Klinik für Pneumologie, Beatmungsmedizin und Allergologie. Damit steht Patienten mit akuten und chronischen Lungen- und Atemwegserkrankungen, Allergien, Schlafproblemen, infektiösen sowie bösartigen Erkrankungen der Lunge ein umfassendes Spektrum an diagnostischen und therapeutischen Leistungen wohnortnah zur Verfügung. Chefärztlich geleitet wird der neue Fachbereich von Alwin Nuber.

Experte am Telefon

SZ-Lesern steht Alwin Nuber bei der Telefonaktion als Experte zur Verfügung. Sinn der Aktion ist, schnell und unbürokratisch Ratschläge vom Spezialisten erhalten, sich zu medizinischen Fragestellungen austauschen und daraus hilfreiche Informationen für die eigene Gesundheit mitnehmen. Mögliche Fragen können sein: Was sind die häufigsten Ursachen für chronische Lungenerkrankungen? Was kann ich selbst zur Erhaltung der eigenen (Lungen-)Gesundheit tun? Soll ich mich als Heuschnupfenpatient hyposensibilisieren lassen? Schnarchen und Atempausen – ist das gefährlich? Besteht ein Zusammenhang zwischen Schlafapnoe und Herzinfarkt? Können Allergien auch im Alter noch entstehen? Wieso leide ich häufig an Atemwegsinfekten und wie beuge ich dem vor? Darf ich trotz Sauerstofftherapie Sport machen?

Ergänzend dazu können Fragen zu den diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten des neuen Fachbereichs in der Sana-Klinik gestellt werden. So liegen erste Schwerpunkte gemäß der chefärztlichen Expertise etwa im Aufbau einer Bronchoskopieeinheit sowie der Einrichtung einer Heimbeatmungseinheit für Patienten mit terminalen Lungenerkrankungen. Die Einschätzung und Zuordnung sämtlicher Lungen- und Atemwegserkrankungen erfolgt im neuen Funktionslabor. Darüber hinaus wird die adäquate Betreuung von schlafmedizinischen und allergologischen Patienten angestrebt. Ausgestattet ist die neue Klinik für Pneumologie dafür unter anderem mit Hochfrequenzbeatmungsgeräte sowie einem endobronchialen Ultraschallgerät ausgestattet.

Zu erreichen ist Chefarzt Alwin Nuber am Mittwoch, 26. September, von 17 bis 19 Uhr unter der Telefonnummer 07351/55-1770. Die Durchwahl ist nur für die Telefonaktion freigeschaltet und steht außerhalb des genannten Zeitraums nicht zur Verfügung.