Was tun bei Gas-Engpässen?

Energieagentur Biberach berät zur Gas-Versorgungssituation und möglicher Entwicklungen. Was Kommune, private Haushalte, Unternehmen und sonstiger Gasendverbraucher in Zeiten drohender Versorgungsengpässe tun können, war Thema bei der Gesellschafterversammlung der Energieagentur Biberach.

Die Energieagentur Biberach ist eine öffentliche gemeinnützige GmbH, welche unabhängige Dienstleistungen im Bereich der Energiewirtschaft anbietet. Gesellschafter sind der Landkreis Biberach, die Stadt Biberach, die Netze BW, die Erdgas Südwest, die e.wa-riss als Stadtwerke, die Thüga Energienetze sowie die Kreishandwerkerschaft Biberach.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat am 23. Juni die zweite Stufe des Notfallplan Gas ausgerufen, die sogenannte Alarmstufe, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Versorgungssicherheit mit Gas ist laut Aussage des Bundeswirtschaftsministeriums aktuell zwar kritisch, aber gewährleistet.

Die ausfallenden Mengen könnten noch am Markt beschafft werden, wenn auch zu höheren Preisen. Tagesaktuelle Informationen hierzu werden auf der Website der Bundesnetzagentur bereitgestellt.

Die in der Gesellschafterversammlung vertretenen Energieversorgungsunternehmen und Netzbetreiber haben versichert, dass in den letzten Wochen umfangreiche Vorkehrungen für den Fall eines Lieferstopps oder von Liefermengenreduzierungen getroffen wurden.

Unternehmensinterne Krisenstäbe beobachten die Entwicklungen fortlaufend und die Verantwortlichen stehen im engen Austausch mit Vertretern von Behörden und Verbänden, heißt es in der Pressemitteilung weiter. In der derzeitigen Alarmstufe sicherten zum Beispiel die Umschaltung auf alternative Energieträger oder die Einsparung von Energie die Versorgung. „Es kommt nicht zu von der Bundesnetzagentur angeordneten Abschaltungen oder vergleichbaren Markteingriffen“, so die Energieagentur. Diese sind laut Notfallplan Gas erst in der dritten Eskalationsstufe, der Notfallstufe, möglich und stellen sicher, dass auch im Krisenfall Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und alle Privatkunden weiter mit Gas beliefert werden.

Die Ausrufung der Alarmstufe hat zunächst auch keine unmittelbaren Folgen für Verbraucherinnen und Verbraucher, berichtet die Energieagentur. „Dennoch sind alle aufgerufen, Energie einzusparen, damit die Gasspeicher für den nächsten Winter ausreichend gefüllt werden können“, heißt es weiter. Bei allem Verständnis für die Tragweite der aktuellen Problemsituation wurde laut Pressemitteilung von allen Gesellschaftern übereinstimmend betont, dass kein Platz für Panikmache oder eine ideologische Ausrichtung der Diskussion bestehe.

Der Krieg in der Ukraine und die dadurch explosionsartig gestiegenen Energiekosten verdeutlichen laut Agentur vor allem eines: Wenn es gelingt, weniger Energie zu verbrauchen, könne damit nicht nur die Haushaltskasse entlastet werden. Es lasse sich auch die Abhängigkeit von Energieimporten senken und zugleich etwas gegen den Klimawandel tun, weil der CO2-Ausstoß gesenkt werden könne. „Deshalb ergibt Energiesparen gerade jetzt Sinn. Das gilt auch und gerade für die Städte und Gemeinden“, so die Energieargentur.

Wer in einer eigenen Immobilie wohnt, könne besonders viel bewegen, weil durch den Austausch oder die Modernisierung der Heizungsanlage, durch Dämmung oder die Anschaffung einer Photovoltaikanlage samt Speicher sehr effektive Maßnahmen umgesetzt werden können.