Was sich mit der Elektrifizierung der Südbahn für Pendler ändert

Zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember 2021 baut die Deutsche Bahn ihr Angebot in Baden-Württemberg deutlich aus. Schnellere und häufigere Direktverbindungen im Fernverkehr sowie mehr Komfort im modernen ICE mit mehr Sitzplätzen tragen zu Verkehrswende und Klimaschutz bei, teilt die Deutsche Bahn mit. Aber was bedeutet das für Bahnfahrende in der Region – und was steckt hinter der Elektrifizierung? Wir haben die wichtigsten Informationen zusammengefasst.

Was ändert die Elektrifizierung der Südbahn?

„Wie geplant ist die Elektrifizierung der Südbahn auf der Zielgeraden“, teilt eine Bahnsprecherin auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit. 4000 Masten sind auf 120 Kilometern aufgestellt, 253 Kilometer Oberleitung installiert. Im März 2018 begannen die Arbeiten, zunächst auf dem Abschnitt Ulm – Laupheim West und schließlich zwischen Laupheim West und dem Anschluss an die schon elektrifizierte Bodenseegürtelbahn. Die Umstellung sorgt dafür, dass die Züge teilweise mit 160 Kilometern pro Stunde unterwegs sein können. „Die ersten Testfahrten sind gut gelaufen, es folgt noch der Probebetrieb und am 12. Dezember geht es dann los“, sagt die Sprecherin der Bahn.

Welche Auswirkungen hat die Elektrifizierung auf Reisende?

„Mit der Elektrifizierung der Südbahn realisiert die Deutsche Bahn eine deutliche Verbesserung der Anbindung des Bodenseeraumes und Oberschwabens an das nationale und internationale Schienenstre-ckennetz“, erklärt die Bahnsprecherin. Die Strecke spiele eine wichtige Rolle für den Deutschlandtakt. Sobald die Bauarbeiten beendet sind, ist zwischen Bodensee und Stuttgart ein umsteigefreies Reisen möglich. Zudem wird der Verkehr besser mit dem internationalen Personen- und Güterverkehr in Lindau und Bregenz verknüpft.

Auf der elektrifizierten Strecke seien Doppelstockzüge und Elektrotriebwagen unterwegs – klimaneutral und modernisiert. „Zugreisende aus Laupheim profitieren von mehr Sitzplätzen bei den elektrischen Triebwagen“, erklärt die Sprecherin weiter. Im Vergleich zu den Dieselzügen seien das etwa 60 Prozent mehr Kapazität.

Welche neue Verbindungen kommen dazu?

Auf der frisch elektrifizierten Südbahn fährt der Railjet künftig täglich direkt von Frankfurt/Main an den Bodensee und weiter nach Vorarlberg. Ab Frankfurt/Main (5.55 Uhr) mit Halt in Heidelberg, Stuttgart (7.44 Uhr) und Ulm, Biberach, Ravensburg, Friedrichshafen (10.02 Uhr), Bregenz, Innsbruck fährt der Zug weiter bis Wien. Aus Wien kommend fährt der Railjet abends ab Friedrichshafen (18.02 Uhr) über Stuttgart (20.05 Uhr) zurück nach Frankfurt/Main (21.52 Uhr). „Damit wird ein Tagesausflug an den Bodensee komfortabel möglich“, heißt es vonseiten der Deutschen Bahn.

Außerdem wird eine bereits bestehende Verbindung verlängert: Der ICE aus München über Ulm nach Dortmund fährt in Zukunft weiter bis in die Hansestadt Hamburg. Auf dieser und weiteren Strecken sollen vermehrt die moderneren Züge mit mehr Sitzplätzen eingesetzt werden.