Was ist für Sie Gesprächsstoff?

Was ist für Sie, liebe Leserinnen und Leser, Gesprächsstoff in Biberach und Umgebung? Die SZ-Redakteure Tanja Bosch und Gerd Mägerle stehen am kommenden Samstag, 13. Oktober, von 8 bis 12 Uhr mit einem Stand auf dem Biberacher Wochenmarkt (beim Rathaus) und freuen sich auf Ihre Ideen, Anregungen und Vorschläge, welche Themen wir in der „Schwäbischen Zeitung“ Biberach in nächster Zeit aufgreifen sollten. Besonders interessiert uns, wo Sie bei den Themen Sicherheit und Verkehr in der Stadt der Schuh drückt. Kommen Sie vorbei und sagen Sie es uns – als kleine Belohnung geben wir Ihnen einen Kaffee aus. Foto: Daniel Häfele