Um viertel vor sechs Uhr beginnt für Annemarie Schmid* der Tag. Sie steht auf, geht die acht Stufen hinunter ins Wohnzimmer, wo ihr Ehemann Paul* in einem Krankenbett schläft und wechselt ihm als erstes seine Nachtwindel. Danach gibt sie ihm seine Tabletten, schaut, ob das Bett über Nacht trocken geblieben ist, gibt ihm etwas zu trinken und deckt ihn wieder zu. Annemarie Schmid, die eigentlich anders heißt und in einem kleinen Ort im Landkreis Biberach wohnt, ist eine von Hunderten selbstlosen Menschen, die einen Angehörigen pflegen.

Wie viele Menschen aktuell im Landkreis einen Angehörigen zu Hause pflegen, ist nicht genau erfasst. Laut dem Kreisseniorenplan 2016 ist die Anzahl der Menschen mit Pflegebedarf, die Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung erhalten kontinuierlich gestiegen. 2013, die im Kreisseniorenplan aktuellste Zahl, waren es 4175 Personen über 65 Jahren.

Angesichts der Alterspyramide dürften es inzwischen jedoch deutlich mehr. Und im Gegensatz zu den Großstädten werden die meisten Menschen im Landkreis Biberach zu Hause von ihren Angehörigen gepflegt.

Bei Paul Schmid wurde vor zehn Jahren Parkinson diagnostiziert. Doch erst vor fünf Jahren, als er immer schlechter laufen und sprechen konnte, beantragte seine Ehefrau finanzielle Unterstützung und die Einstufung in eine Pflegestufe. „In guten wie in schlechten Zeiten. Bis dass der Tod uns scheidet“. Für die 77-Jährige war von Anfang an klar, dass sie sich selbst um ihren Ehemann kümmern will, solange es nur irgendwie geht. Ihre vier Kinder bindet sie nur im Notfall ein. „Der Tag wird kommen, wo wir sie noch mehr brauchen werden“, sagt sie. Danach gefragt, warum sie ihren Mann nicht in einem Heim unterbringt, antwortet sie „das ist meine Pflicht als seine Ehefrau“. Lob will sie keines dafür. Es ist, wie es ist.

Nachdem sie ihm die ersten Tabletten verabreicht hat, legt sich Annemarie Schmid in der Regel noch einmal hin. Dann, kurze Zeit später, beginnt die tägliche Routine. Sie hilft ihrem Mann aufzustehen, der aus eigener Kraft kaum noch laufen oder stehen kann. Sie bringt ihn ins Bad, wäscht und rasiert ihn und putzt ihm die Zähne. Sie kleidet ihn an und bereitet sein Frühstück zu. Beim Zeitungslesen schläft er dann an manchen Tagen schon wieder ein. In der Stube, neben der Eckbank, steht mittlerweile eine Liege. Während sie im Erdgeschoss kocht, putzt oder die Wäsche macht, hat sie ihren Mann so immer im Blick.

Zwei Tage die Woche verbringt der 78-Jährige in der Tagespflege. Nach Maselheim gibt es einen Fahrdienst, nach Schemmerhofen muss er gebracht werden. Da Annemarie Schmid selbst nicht Auto fährt, muss diesen Fahrdienst eins ihrer Kinder übernehmen. „Dass es die Tagespflege gibt, ist für mich enorm wichtig“, sagt die 77-Jährige. Es sind diese beiden Tage, an denen sie genug Kraft für den Rest der Woche schöpfen und endlich auch einmal etwas für sich machen kann. Viele pflegende Angehörige klagen darüber, dass sie vereinsamen, da sie kaum noch aus dem Haus kommen. Bei Annemarie Schmid ist das aufgrund der wöchentlichen Tagespflege nicht der Fall, „und darüber bin ich wirklich sehr froh“, sagt sie.

Im Raum Biberach leben etwa 2500 Menschen mit einer Gedächtniserkrankung - und es werden immer mehr. Bei Caritas und Diakonie gibt es Hilfe.

Was sie jedoch ärgert, ist, dass sie bisher nur durch Zufall erfahren hat, welche finanziellen Hilfen ihr als pflegende Angehörige eigentlich zustehen. Jahrelang zahlte sie viele Leistungen selbst von ihrer kleinen Rente, weil sie nicht wusste, dass es das Recht auf einen Zuschuss gibt. Verwirrend sind für sie oft auch die Erklärungen und vielen Formulare, die ihr die Krankenkasse oder die Pflegeversicherung schickt. „Das ist meist so kompliziert und so viel Papier, da verzichte ich dann lieber auf das Geld.“