Was die Senioren in Biberach umtreibt

Egal, ob Freizeitgestaltung, Wohnen oder Haushaltshilfe: Das Seniorenbüro in Biberach ist für viele Menschen die erste Anlaufstelle, wenn es um Themen rund ums Älterwerden geht. „Das Seniorenbüro ist immer zuständig, auch wenn es nicht zuständig ist“, scherzt der Seniorenbeauftragte Christian Walz. Seit Eröffnung der Einrichtung vor zwölf Jahren fanden etwa 4000 Beratungen statt. Doch welche Themen treibt die ältere Generation um? Die „Schwäbische Zeitung“ listet die zehn häufigsten Fragen und die Antworten dazu auf.

Ich möchte eine osteuropäische Haushaltshilfe. Auf was ist zu achten?

Wer eine osteuropäische Haushaltshilfe bei sich beschäftigt, sollte mehrere Gesetze kennen. „Die Rechtslage ist äußerst kompliziert, weil das Steuer-, Arbeits- und EU-Recht eine Rolle spielen“, sagt Walz. Zuerst müsse geklärt werden, ob die Kraft nach dem Arbeitgeber- oder Entsendemodell beschäftigt wird. Beim Arbeitgebermodell stellt der Pflegebedürftige die Haushaltshilfe selbst ein. „Hierbei sollte man unbedingt einen Steuerberater zurate ziehen “, erläutert Walz. Wer sich für das Entsendemodell entscheidet, schließt einen Dienstleistungsvertrag mit einem ausländischen Unternehmen ab und sollte mehrere Agenturen untereinander vergleichen. „Es gibt in Deutschland ungefähr 400 Dienstleister, die osteuropäische Haushaltshilfen vermitteln. Schwarze Schafe finden sich auch darunter“, sagt Walz. In jedem Fall sollten sich Betroffene immer eine Kopie der A1-Bescheinigung geben lassen: „Nur so kann man sicher sein, dass die Person sozialversichert ist.“

Welche rechtliche Vorsorge sollte ich machen?

Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung – es gibt drei Arten der rechtlichen Vorsorge. Mit einer Patientenverfügung können Betroffene vorsorglich festlegen, dass bestimmte medizinische Behandlungen zu unterlassen sind, falls sie nicht mehr selbst bestimmen können. In der Vorsorgevollmacht regelt man, wer im Bedarfsfall für einen entscheiden darf. Im Gegensatz zur Betreuungsverfügung bestimmt der Betroffene die Person selbst, die für einen die Entscheidungen trifft. Bei der Betreuungsverfügung hält man dagegen seine Wünsche und Vorstellungen fest. Diese berücksichtigt dann das Gericht, wenn es einen Betreuer bestellt. „Die Betreuungsverfügung kann gerade für Menschen, die keine Angehörigen haben, geeignet sein“, erläutert Walz.

Wie muss ich mir betreutes Wohnen vorstellen?

„Viele informieren sich vorab, wie es in Sachen Wohnen weitergehen kann“, sagt Walz. Er erklärt den Senioren erst einmal, welche Wohnformen es gibt: „Beim betreuten Wohnen muss ich auch Erwartungen korrigieren.“ Es handle sich dabei nicht um ein Pflegeheim für Fitte: „Es sind vielmehr behindertengerechte Wohnungen zur Miete oder zum Kauf. Zudem gibt es gewisse Zusatzleistungen, wie zum Beispiel einen Hausnotruf oder einen Hausmeister.“ Das Seniorenbüro stellt aber keine Wohnungsbörse dar: „Wir geben Informationen und haben eine Übersicht, wo es welche Angebote im Kreis gibt.“ Alles andere liege in der Hand der Betroffenen.

Welche Hilfen gibt es für mich?

Egal, ob im Haushalt, beim Auswechseln einer Glühbirne oder fürs Spazierengehen – nicht mehr alles geht im Alter so unbeschwert wie früher von der Hand. Im Kreis Biberach gibt es diverse Angebote. „Wir haben viele Hilfen, darunter auch ehrenamtliche Angebote, zusammengestellt“, sagt Walz. Die über 100-seitige Liste werde fortlaufend ergänzt. Scheu davor, diese Angebote anzunehmen, sollten Ältere nicht haben: „Die Hilfen schützen vor Überforderungen und entlasten im Alltag. Dadurch können auch Unfälle im Haushalt verhindert werden.“

Ab wann bin ich pflegebedürftig?

Die Pflegebedürftigkeit ist eine wichtige Voraussetzung dafür, ob und welche Leistungen jemand von der Pflegeversicherung erhält. Nach der Antragsstellung schicken die Krankenkassen den medizinischen Dienst vorbei, um sich vor Ort einen Eindruck zu verschaffen. „Angehörige sollten bei dem Besuch immer mit dabei sein“, empfiehlt Walz. „Sie sind sozusagen das Korrektiv. Denn wir machen uns natürlich alle gerne fitter, als wir es tatsächlich sind.“ Auch sollten sich Familienmitglieder im Vorfeld genau notieren, bei was Mutter oder Vater Hilfe benötigt.

Welche Leistungen erhalte ich von der Pflegeversicherung?

Diese Frage ist eng mit der nach der Pflegebedürftigkeit verknüpft. Wem welche Leistungen zu stehen, kann Walz nicht pauschal beantworten: „Das ist eine sehr individuellen Angelegenheit.“ Er zeigt Betroffenen das breitgefächerte Angebot von ambulantem Pflegedienst bis hin zur Tagespflege auf. Auch Informationen über Zuschüsse, beispielsweise für einen behindertengerechten Umbau des Badezimmers, hält er bereit.

Welches Ehrenamt kann ich ausüben?

„Wir verfolgen im Seniorenbüro einen ganzheitlichen Beratungsansatz“, sagt Walz. Demnach drehen sich die Gespräche nicht nur darum, was eine Person nicht mehr kann, sondern auch häufig darum, was noch möglich ist. Ein wichtiger Punkt hierbei: das Ehrenamt. „Ältere Menschen bringen viel Lebenserfahrung mit, wovon eine Gesellschaft sehr stark profitieren kann“, sagt Walz. Bei der Auswahl eines möglichen Ehrenamts spielen persönliche Präferenzen eine Rolle. Arbeit mit Jugendlichen oder Flüchtlingen, dauerhaft oder punktuell, in der Natur oder in einer Einrichtung – es gibt laut Walz eine große Bandbreite an Möglichkeiten.

Wie kann ich meine Freizeit verbringen?

Kinotreffs, Sportangebote oder Mittagstische: „Wir fungieren als Auskunftsstelle, was es für Freizeitangebote für Senioren in Biberach gibt“, sagt Walz. Es sei gerade im Alter wichtig, seine Freizeit aktiv zu gestalten. „Die sozialen Kontakte im Alter können weniger werden, wenn Ehepartner oder Bekannte sterben“, erläutert Walz. Bei den Angeboten komme man mit neuen Menschen ins Gespräch, kann vielleicht sogar Freundschaften knüpfen: „Ich war schon bei diversen Mittagstischen. Einzeltische gibt es dort nicht. Es herrscht dort eine große Geselligkeit.“

Welche Bildungsangebote kann ich besuchen?

Hierbei verweist das Seniorenbüro beispielsweise auf die Volkshochschule, die Stadtbücherei, die Mediothek im Berufsschulzentrum oder die Ernährungsakademie. Gestalten von Fotobüchern, Literaturkreis oder eine Fremdsprache lernen – „Es geht nicht vorrangig darum, sich weiterzubilden. Viele nutzen die Angebote, um mit anderen Menschen über eine gemeinsame Leidenschaft in Kontakt zu kommen“, sagt Walz. Weiterbildung und eine aktive Freizeitgestaltung sind für ihn der Schlüssel, um den demografischen Wandel bewältigen zu können. „Umso körperlich und geistig fitter sich die Menschen im Alter halten, desto später benötigen sie Pflege.“

Was bewegt die Senioren darüber hinaus?

Wie funktioniert der Stadtbusverkehr? Wo kann ich einen Fahrfitnesscheck beantragen? Wie löse ich einen Konflikt mit Nachbarn? Bei Christian Walz schlagen auch Fragen auf, die sich nicht immer einer festen Kategorie zu ordnen lassen. „Natürlich sind wir auch eine Beschwerdestelle“, sagt Walz. „Und wir freuen uns über jede Beschwerde.“ Denn nur so könnten Angebote verbessert beziehungsweise ausgebaut werden.