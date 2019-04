Was die neue Deutschlandchefin des Pharmariesen Boehringer mit Biberach vorhat

Ein Vierteljahrhundert Boehringer Ingelheim

Sabine Nikolaus arbeitet seit 24 Jahren beim Pharmakonzern Boehringer Ingelheim. Die gebürtige Radolfzellerin studierte und promovierte Pharmazie in Freiburg. Ihre Karriere begann sie bei den Pharmakonzernen Lilly und Pfizer. Im Jahr 1995 wechselte sie zu Boehringer Ingelheim – zuerst als Produktmanagerin, später übernahm sie verschiedene Funktionen im Geschäftsbereich Humanpharma in Deutschland. Zuletzt leitete Nikolaus das Humanpharmageschäft in Großbritannien und Irland. Seit Januar 2019 ist sie für das Deutschlandgeschäft von Boehringer Ingelheim verantwortlich. Nikolaus ist verheiratet, hat eine Tochter und wohnt in Ingelheim. (ank)