Was die Besucher am Wochenende bei der Messe „Bauplus“ erwartet

Messezeit ist eine gute Gelegenheit zum Schauen und Anfassen, für Fachgespräche und Kontakte. Und um nützliches Wissen mitzunehmen: Auf der Messe „Bauplus“ in der Biberacher Stadthalle am 23. und 24. März gibt es ein Vortragsprogramm mit 14 Terminen – aktuelle Fachthemen rund ums Bauen und Sanieren, die von Experten kompakt und praxisnah aufbereitet werden.

Die Vorträge beginnen im Stundentakt. Iris Ege von der Energieagentur Biberach hat das Programm zusammengestellt. Ihr ist wichtig, dass die Referenten konkrete Fragen rund ums Bauen und Sanieren klären. „In den vergangenen Jahren haben wir gesehen, dass die Messebesucher die Vorträge gern nutzen. Manche planen ihren Besuch gezielt um ihre Wunschthemen herum.“ Wer die „Bauplus“ als eine Art kleine Bauakademie nutzen möchte, dem kommen die Veranstalter beim Eintritt entgegen: Für einmalig acht Euro statt zweimal sechs Euro kann man an beiden Tagen ein- und ausgehen, wie man mag.

Wer beim Bauen und Sanieren darauf achtet, energieeffizient zu sein, kann Fördergelder bekommen. Welche Förderungen es gibt und was man dafür tun muss, erklärt Daniel Speck vom gleichnamigen Ingenieurbüro in Biberach (Sonntag, 10.30 Uhr). Wie ein Haus zum „Smart Home“ wird, ist Thema bei Uwe Schneider von iHausAutomation (Samstag, 12.30 Uhr und Sonntag, 16.30 Uhr).

Damit Bauen kein Alptraum wird

Ein Haus zu bauen ist nicht immer vergnüglich – aber was, wenn es zum Alptraum wird? Und wie vermeidet man den? Peter Gessler vom Bauberatungszentrum Süd fasst zusammen, was Bauherren wissen sollten: Um Gefahren in Baubeschreibungen und Verträgen geht es, um Abnahmen und die wichtigen Unterschiede bei Gewährleistung und Garantie (Samstag, 16.30 Uhr).

Wie man aus Ziegeln massiv und zugleich energieeffizient baut, darüber spricht Thomas Maucher vom Ziegelwerk Bellenberg (Sonntag, 14.30 Uhr). Holz als natürlichen Baustoff stellt Max Steigitzer vor, Inhaber einer Zimmerei in Maselheim. Er zeigt, wie Holz auf den menschlichen Organismus wirkt und wie ökologische Dämmung aussehen kann (Sonntag, 11.30 Uhr).

Ralf Haug von der Volksbank Ulm-Biberach kommt als Experte fürs Erwerben und Finanzieren von Immobilien (Sonntag, 13.30 Uhr). Marian Vogel stellt vor, welche Lösungen die Firma Waterkotte bietet, um die Energieeffizienz von Häusern zu optimieren – Wärmepumpen und zentrale Wohnraum-Lüftung (Samstag 11.30 Uhr). Viessmann Deutschland schickt Benedikt Häutle als Experten für Brennstoffzellen (Sonntag, 15.30 Uhr). Die Biberacher Firma alb-elektric Huber, vertreten durch Thomas Simon, will anpacken: „Die Energiewende für Ihr Zuhause – es ist höchste Zeit, legen wir los!“ (Samstag, 13.30 Uhr)

Helmut Schuler vom Kompetenz-Zentrum Holzbau in Biberach klärt, ob es gut oder Unsinn ist, Gebäude mit einer luftdichten Hülle auszustatten (Samstag, 14.30 Uhr). Drei Vorträge steuert Prestle aus Biberach bei: Der Weg zum neuen Bad wird detailliert beschrieben (Samstag, 10.30 Uhr), ebenso wie der Weg zur neuen Heizung (Sonntag, 12.30 Uhr). Außerdem geht es um Klima-Anlagen für Wohnräume (Samstag, 15.30 Uhr).