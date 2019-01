Was das neue VHS-Programm den Biberachern bietet

Im Programm für das Frühjahr- und Sommersemester finden sich auf 90 Seiten mehr als 600 Veranstaltungen. Von Kultur, über Politik bis zum Tanz ist einiges geboten. Dafür sorgen 230 Dozenten der VHS. Die Anmeldung für die am 25. Februar startenden Kurse ist schon jetzt möglich. Anlässlich des Jahresthemas der Stadt „In der Welt unterwegs in Biberach zu Hause. Europa als Friedens- und Freiheitsraum“, gibt es auch in diesem Jahr einige exklusive Kurse.

Aufgrund der hohen Nachfrage beginnt das Outdoor-Programm schon Anfang Mai und bietet Yoga, Salsa, Qi Gong und vieles mehr. „Auf die Outdoor-Angebote freue ich mich schon besonders, die sind immer etwas anders und vor allem draußen“, sagt Effi Holland, die bei der Volkshochschule (VHS) für Gesundheit und Bewegung zuständig ist. Da die Biberacher offenbar voll und ganz das Yoga für sich entdeckt haben, gibt es im Programm 37 Yoga-Angebote. Mit neuen Dozenten kommen neue Yoga-Formen wie Hashta-, Nidra- und Poweryoga hinzu. Außerdem wird es einen pränatalen Pilates-Kurs für Frauen geben, der die Muskulatur nach der Geburt stärken soll.

„Was mir selbst sehr am Herzen liegt, ist der Grundbildungskurs für Analphabeten. Denn im Zuge der Digitalisierung brauchen immer mehr Menschen gute Lese-Kenntnisse, um nicht abgehängt zu werden“, sagt Effi Holland, die sich auch um den Bereich Schule kümmert.

Vokabeln und Bewegung

Für die jungen Besucher der VHS gibt es ebenfalls einige Neuerungen. Bei dem Kurs „Englisch-Nachhilfe für Jugendliche Indoor und Outdoor“ geht es darum, wie Jugendliche Lernen und Bewegung verknüpfen können. „Vokabeln lernen und sich dabei bewegen, dass wird verbunden. Denn während man sich bewegt, ist man viel aufnahmefähiger. Das kennen sicher viele vom Spazierengehen“, so Holland. Dazu kommen Abiturvorbereitungskurse in Mathematik oder BWL für Gymnasien.

Ganz entspannt etwas aufnehmen – darum geht’s im Bereich Kultur und Gestalten. „Im Bachzustand heißt der Konzertabend, er soll den Zuhörern ein gemütliches Musikerlebnis ermöglichen“, sagt Denise Schelkle. Bei einem Glas Rotwein und im Liegestuhl liegend sollen die Zuhörer Freiraum für ihre Gedanken haben. Die Cellistin Katja Zakotnik spielt dazu Stücke von Johann Sebastian Bach. Auch gibt es Angebote im Bereich Kommunikation: „Für Erwachsene und Kinder haben wir es bereits angeboten, jetzt weiten wir es aus und bieten den Knigge-Kurs für einen erfolgreichen Start ins Berufsleben auch für Jugendliche an.“ Für die Erwachsenen gibt es ein Abendseminar zur Verbesserung der Kommunikation zwischen Männern und Frauen.

Sport via Youtube

Apropos Männer und Frauen: Laut Statistik nehmen inzwischen rund Eindrittel der Männer an den VHS-Kursen teil und der Anteil an Teilnehmern unter 50 stieg etwa auf das Doppelte an. Auch das spreche für die Online-Anmeldefunktion, meint Effi Holland. „Zweidrittel der Teilnehmer melden sich inzwischen Online an. Das können sie entweder per E-Mail, oder dem Onlineformular machen.“ Auch das E-Learning spielt eine immer größere Rolle. „In Live-Webinaren können sich Teilnehmer flexibel fortbilden“, sagt Werner Szollar. Über den städtischen Youtube-Kanal wird deshalb auch ein online Sportangebot zur Verfügung stehen.

Bei den Akademietagen, bei denen die VHS Mitveranstalter ist, geht es in diesem Jahr um Künstliche Intelligenz. Ab 5. Februar startet die Vortragsreihe. Sie vergleicht die menschliche Intelligenz und deren folgen, mit den Chancen und Risiken der künstlichen Intelligenz.