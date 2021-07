Was Corona mit jungen Musikern macht

Das Pestalozzi-Gymnasium (PG) ist in Biberach das einzige Gymnasium, das das Profilfach Musik anbietet. Es dürfte daher nicht überraschen, dass auch hier die Pandemie deutliche Spuren hinterlässt, da die strengen Auflagen im aktuellen und vergangenen Schuljahr eine gemeinsame Musikpraxis kaum ermöglichten. Dennoch hat die Musik am WG dennoch ihren Weg gefunden.

Mussten Aktionen, wie etwa ein Opernbesuch mit Schülern der Unterstufe abgesagt werden, konnte stattdessen aber eine Veranstaltung des Festspielhauses Baden-Baden, das „virtuelle Klassenzimmer“ besucht werden und direkt in den Onlineunterricht ein professioneller Jazzkomponist eingeladen werden. In beiden Fällen konnten Schüler die Künstler neugierig ausfragen und deren Spiel lauschen´.

Jenseits solcher punktueller Highlights war für das Weiterbestehen musikalischer Praxis im Unterricht etwas Kreativität gefordert. Dabei neu war sicherlich das gemeinsame Singen in den Audiokonferenzen. War dies zunächst, so alleine zu Hause, etwas bizarr, ist das gemeinsame Singen in den Videokonferenzen im Lauf der Zeit zu einem wahren Motivationsretter und Höhepunkt geworden. Auch das individuelle und schöpferische Arbeiten war noch möglich. So ist es nicht verwunderlich, dass seit Ostern 2020 in Musikzug und -profil einige Kompositionsaufträge zu höchst beeindruckenden Ergebnissen führten. Auch das Improvisieren war weiterhin möglich. So haben Schüler im Musikzug der Klassen fünf und sechs über mehrere Aufträge hinweg erste fetzige Schritte im Improvisieren unternommen.

In den Normalzugklassen wiederum, konnte das PG als Tabletschule glänzen. Da alle Schüler ab Klasse sieben ein eigenes iPad ausgehändigt bekommen haben und damit auch Schüler, die weniger Berührung mit dem aktiven Musizieren haben, neue Wege zur Musik offen stehen, stand unter anderem einem Hip-Hop-Projekt nichts mehr im Weg. Es enstanden beeindruckende Songs: Man kann beispielsweise hören, wie Schülerinnen und Schüler über die Corona-Zeit rappen, den Sommer herbeisehnen, Rassismus anprangern oder die Ideale von „Fridays for Future“ wieder hochhalten.

Auch kurze Phasen der Präsenz wurden sofort genutzt, so konnten beispielsweise im Leistungsfach Musik der Oberstufe erste Jamsessions coronakonform durchgeführt werden, um den Schülern das neue Abiturthema „Jazz“ authentisch und praktisch näherzubringen.

Zuversichtlich wird b0ereits das nächste Schuljahr mit einem üppigen Musikprogramm geplant. So werden die Chöre der Schule und auch das Unterstufenorchester wieder ihre Arbeit aufnehmen. Als Neuerung soll die Jazzband zur Bigband ausgebaut, eine AG für Musikproduktion mit dem iPad und eine weitere AG angeboten werden, die als Teil des Ganztagsangebots den Kindern etwas weniger formatgebunden Begegnungen mit verschiedenen Formen der Musikpraxis ermöglichen soll. Einen zusätzlichen Höhepunkt will die Fachschaft mit der Einstudierung und Aufführung eines Musicals setzen.

Mit dieser Perspektive stellt sich das Musikkollegium des PG der durch die Pandemie aus dem Takt geratenen Musik der Kleinen, um sie – wie das nach Krisen so ist – möglicherweise noch besser als zuvor wieder in ihren Takt zurückzuführen.