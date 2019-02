Warum Thomas Fettback den Rücktritt als Biberacher Oberbürgermeister nie bereut hat

Der frühere Biberacher Oberbürgermeister Thomas Fettback feiert am Montag seinen 60. Geburtstag. Auf einen Empfang durch die Stadt hat er verzichtet, Oberbürgermeister Norbert Zeidler überreichte eine Spende für Fettbacks Integrationsfonds „1:1 – Mensch zu Mensch“.

Der gebürtige Hamburger Thomas Fettback wurde 1994 erstmals zum Biberacher Oberbürgermeister gewählt, 2002 und 2010 wurde er jeweils in diesem Amt bestätigt. Am 27. April 2012 kündigte Fettback aufgrund „unüberbrückbarer Differenzen mit dem Gemeinderat“ seinen Rücktritt an, den er Ende Juni 2012 vollzog. In den Monaten zuvor hatte es zwischen ihm und Teilen des Gemeinderats zum Teil heftige Auseinandersetzungen zu den Themen Dezernatsoptimierung der Stadtverwaltung, über die Zuständigkeiten von Stadt und Hospital sowie über ein Sicherheitskonzept für das Schützenfest gegeben.

Auch aus heutiger Sicht sei dieser Schritt richtig gewesen, sagt er in einer Pressemitteilung, die die Stadt zu seinem Geburtstag veröffentlichte. „Es gab auch noch keinen einzigen Tag, an dem ich diesen Schritt bereut habe. Es war einfach so, dass sich die Fronten verhärtet und alle darunter gelitten hatten. Also nicht nur ich, sondern insbesondere meine Familie und Mitarbeiter im Rathaus“, so Fettback. „Im Rückblick hat sich gezeigt, dass später Dinge bewegt werden konnten, die mit meinem Namen nicht zu bewegen waren.“ Er denke hier an die Schulsozialarbeit oder aktuell an die geplante Erweiterung des Hallensportbads. „Unter diesen Umständen war es mir wichtig, zu einem Zeitpunkt zu gehen, an dem die meisten Menschen sagten ,schade’, statt ,Gott sei Dank’. Ich glaube, auch das ist mir gelungen“, so Fettback.

Engagement für Flüchtlinge

Seit seinem Rücktritt engagierte sich Fettback in der Flüchtlingsarbeit. Zusammen mit dem Biberacher Journalisten Johannes Riedel gründete er den Integrationsfonds „1:1 – Mensch zu Mensch“, der inzwischen bei der Biberacher Bürgerstiftung angesiedelt ist. Er unterstützt Menschen, egal ob Flüchtling oder Einheimischer, mit schneller unbürokratischer Hilfe.

Bis 2014 hat er sich auch für die Deutsch-Griechische Versammlung bei Projekten zwischen griechischen und deutschen Kommunen, für den Jugendaustausch und die Entwicklung von sanftem Tourismus engagiert, diese Arbeit aber wieder beendet.

Zu Ende geht für Thomas Fettback im Sommer auch seine Tätigkeit als SPD-Kreisrat. Nach seinem OB-Rücktritt war er 2014 nochmals in den Kreistag gewählt worden. Eine erneute Kandidatur werde es nicht geben, hatte er bereits Anfang des Jahres angekündigt.

Fettback lebt mit seiner Familie weiterhin in Biberach. Er fühle sich hier wohl. Seit seinem Rücktritt habe es fast ausnahmslos nur freundliche Begegnungen in der Stadt oder beim Einkaufen gegeben, sagt er. „Die einzigen negativen Begegnungen haben etwas mit meinem Engagement für geflüchtete Menschen nach meinem Ausscheiden als Oberbürgermeister zu tun. Das wiederum sollte uns zum Nachdenken bringen, zumal diese Tendenz meiner Wahrnehmung nach aktuell zunimmt.“