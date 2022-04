Warum nicht Fridays for Future im Wald?

Das Kreisforstamt will seine neue Informationsbroschüre „Waldpädagogik“ an alle Kindergärten und Schulen im Landkreis verschicken. Interessierte Lehrer können sich auch bei Waldpädagoge Rainer Schall melden, Telefon 0172/7453161 oder E-Mail waldpaedagogik@biberach.de

Das Kreisforstamt will alle Altersgruppen für den Wald begeistern, vom Kindergarten bis zur Seniorengruppe. Diese Begeisterung soll das neue Waldpädagogik-Konzept entfachen, das Bewährtes mit Neuem kombiniert und nun im Landratsamt Pädagoginnen und Pädagogen präsentiert wurde.

Vor allem bei Kindergärten und Grundschulen erfreut sich das Kreisforstamt bereits großer Beliebtheit. „Seit mehr als 15 Jahren werden im Landkreis jährlich zwischen 50 und 150 waldpädagogische Führungen durchgeführt, zeitweise sogar mehr als 200 pro Jahr“, berichtete der Erste Landesbeamte Walter Holderried, der in die Präsentation einführte. Um auch vermehrt ältere Schüler zu erreichen und mit dem „ganz außergewöhnlichen Lernort Wald“ (Holderried) in Verbindung zu bringen, orientierte sich das Kreisforstamt bei seinem Konzept an den Lehrplänen der weiterführenden Schulen. Waldpädagogik soll mehr sein als eine willkommene Abwechslung vom Schulalltag. Kreisforstamtsleiter Hubert Moosmayer erläuterte, dass die Angebote in erster Linie als Orientierung dienen sollen. Man könne sich mit den Lehrkräften abstimmen und dann ein passendes Angebot erstellen. „Da sind wir flexibel“, versicherte Moosmayer.

„Sie sagen, was Sie wollen. Wir führen das durch und bringen das nötige Material mit.“ Helen Holland, Kreisforstamt

Helen Holland, Leiterin der Stabstelle Waldpädagogik, Waldnaturschutz und Öffentlichkeitsarbeit, zeigte den Lehrern einige Möglichkeiten auf, betonte jedoch: „Sie sagen, was Sie wollen. Wir führen das durch und bringen das nötige Material mit.“ Als Beispiel nennt sie die Erstellung eines Blätterherbariums mit Unterstufenschülern. Bei Oberstufenangeboten könnte es um die Erforschung des Klimawandels und ökologischer Zusammenhänge, Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit gehen. „Wir stellen uns den Fragen der Jugend. Warum nicht mal Fridays for Future im Wald?“

Für Familien und Erwachsene sollen an einem Freitagnachmittag im Monat Themenspaziergänge zu Themen wie Pilze im Wald, Kochen mit Wildkräutern oder Tierspuren angeboten werden. Als Herzstück des neuen Konzepts bezeichnete Holland jedoch die Schulung von Multiplikatoren. An einem Mittwochnachmittag pro Monat soll bei Treffen in verschiedenen Wäldern des Landkreises das nötige Wissen vermittelt werden, um selbst Führungen im Wald durchführen zu können. Dieses Angebot gelte für Erzieher und Lehrer, aber auch für Leiter von Jugendgruppen oder Seniorentreffs, erläuterte Holland.

Erfahrungsbericht eines begeisterten Lehrers

Alexander Kammerer, Lehrer an der Grund- und Werkrealschule Mietingen-Schwendi, nutzt die Angebote des Kreisforstamts bereits seit Jahren vor allem in den Jahrgangsstufen fünf und sechs und ließ im Landratsamt seine Zuhörinnen und Zuhörer an seiner Begeisterung teilhaben. Er habe allerdings für diese Veranstaltung nur zögerlich zugesagt, sagte er schmunzelnd. „Denn wenn ich jetzt hier Werbung mache, wird es bestimmt schwerer, Termine zu bekommen.“

Die Anfragen zu den waldpädagogischen Angeboten im Landkreis koordiniert Rainer Schall. Er ist Diplom-Biologe mit den Schwerpunkten Wildbiologie/Ornithologie und Wildkräuterkunde sowie zertifizierter Waldpädagoge und steuerte einige Beispiele aus seiner praktischen Arbeit mit jüngeren Kindern bei. Ihm gehe es auch darum, verloren gegangenes Wissen zu vermitteln. So veranschaulicht Schall mit Querschnitten, wie sehr sich Bäume unterscheiden, etwa bei Qualität und Herstellungsmöglichkeiten. Auf Wiesen hilft er beim Entdecken von Wild- und Heilkräutern und stellt mit Kindern Brennnesselchips her – „als Alternative zu McDonald's“. Oder er taucht mit den Teilnehmern in die Vogelwelt ein, lässt sie die Tiere durch Ferngläser beobachten und hilft bei der Bestimmung von Vogelstimmen.

„Ich sehe es als meine Verpflichtung, Bewusstsein für ökologisches Handeln und Naturschutz zu fördern.“

Alexander Kammerer, Lehrer

Beim Vogel-Raupen-Spiel schlüpfen die Kinder in die Rollen von Vogeleltern und picken ausgestreute Streichhölzer auf, die sie dann zum Nachwuchs in die Nester transportieren. Mit Spielen wie diesen hat Schall auch Lehrer Kammerer begeistert. „Das Ziel ist es, die Kinder an den Lebensraum Wald heranzuführen“, so Kammerer. Das geschehe mit allen Sinnen und einem kreativen, spielerischen Zugang. Auch die soziale Interaktion spiele eine große Rolle. Er lerne die Kinder fern des Klassenraums oft ganz anders kennen. „Zudem sehe ich es auch als meine Verpflichtung, Bewusstsein für ökologisches Handeln und Naturschutz zu fördern“, betonte Kammerer.

Problemlos mit dem Lehrplan vereinbar

Die Ausflüge in den Wald, auch bei Schullandheimaufenthalten, ließen sich zudem problemlos in den Lehrplan einbinden, so Kammerer. Das Thema „Lebensraum Wald“ in Biologie/Naturphänomene und das Thema „Epoche der Steinzeit“ in den Geschichtsunterricht, wenn Schall die Schüler beispielsweise mit Bogenschießen an steinzeitliche Jagdmethoden heranführt. „Diese Walderfahrungen bleiben den Schülern in Erinnerung“, versicherte der Lehrer.

Diesen positiven Erfahrungen und der „stark gestiegenen Nachfrage vor allem von Schulen, Bildungseinrichtungen, Vereinen, aber auch unterschiedlich interessierten Gruppen“ (Holderried) will das Kreisforstamt mit seinem erweiterten Angebot nun gerecht werden. Der Erste Landesbeamte schloss seine Ausführungen mit dem Aufruf, „regen Gebrauch von den Angeboten und Veranstaltungen“ zu machen.