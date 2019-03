Warum Italiener von der Biberacher Rotkreuzdose „total fasziniert“ sind

Rettungskräfte aus drei Ländern haben sich in Camporosso (Italien) getroffen, um sich fachlich auszutauschen, fortzubilden und einander besser kennenzulernen. Mit dabei war auch ein Vertreter aus Deutschland: Fabian Maier vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) aus Biberach. Der 28-Jährige arbeitet als Notfallsanitäter und operativer Rettungswachen-Leiter beim DRK-Kreisverband in Biberach.

Camporosso liegt in Ligurien, in der Küstenregion westlich von Genua. Dort hat die Hilfsorganisation „Croce Azzurra“ mit der regionalen Gesundheitsbehörde die Veranstaltung „Giornata internazionale dell’emergenza“ organisiert, was etwa „internationaler Notfalltag“ bedeutet. Die Veranstalter hatten italienische Hilfsorganisationen und Klinikbeschäftigte eingeladen, außerdem auch Kollegen von französischen und deutschen Hilfsorganisationen. Ein Ziel des internationalen Treffens: mehr über die Arbeitsweisen der anderen erfahren. An die 100 Besucher kamen zur Premiere des Fachtags.

Verwandte dolmetscht

Als einziger Deutscher war Fabian Maier mit dabei. Ihn hatte man als Referent eingeladen. „Weil ich private Kontakte dorthin habe“, berichtet er, wie es zustande kam. Seine Freundin und DRK-Kollegin Daniela Schubert hat italienische Wurzeln und italienische Verwandtschaft – ein Verwandter arbeitet bei der Gesundheitsbehörde. Im Urlaub 2018 kam das Thema auf, Maier wurde einladen und hatte prompt viel zu tun. Er sollte drei Vorträge halten, jeweils eine Stunde lang. Er hielt sie auf Deutsch, eine andere Verwandte stand neben ihm und dolmetschte.

So stellte Fabian Maier unter anderem den Landkreis Biberach vor mit allen Zahlen und Infos, die für Retter interessant sind: Wie sieht eine Rettungswagen-Ausstattung aus, die der deutschen DIN-Norm entspricht? Und wie funktioniert der Notruf in Deutschland, auf welchen Kanälen kann man ihn absetzen? Die Integrierte Leitstelle Biberach stellte er mit einem Film vor. Ebenfalls informierte er über Ausbildungsgängen, die es im deutschen Rettungsdienst gibt, speziell der neuesten beruflichen Qualifikation, dem Notfallsanitäter. Die Kollegen interessierten sich dafür, was man in Deutschland verdient und nach welchen Vorgaben gearbeitet wird.

„Von der Rotkreuzdose waren alle total fasziniert“, erzählt Fabian Maier. „Das kennt man dort nicht – vielleicht übernehmen sie die Idee ja.“ In der kleinen Dose kann man alle Gesundheitsinfos notieren. Ähnliche Begeisterung habe es auch für den Hausnotruf gegeben. Auch dieses System ist in Italien bislang nicht üblich, berichtet Fabian Maier. Nach der Veranstaltung soll es bei der Gesundheitsbehörde erste Besprechungen hierzu gegeben haben.