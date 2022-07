Warum Hände waschen so wichtig ist

In der Hygiene setzen die Sana-Kliniken im Landkreis Biberach auf das Zusammenwirken von Prävention, laufender Überprüfung sowie kontinuierlicher Umsetzung neuster wissenschaftlicher Empfehlungen. Die Sana-Kliniken engagieren sich außerdem dafür, das Bewusstsein für vermeidbare Risiken in Gesundheitseinrichtungen zu schärfen. Eine besondere Bedeutung nimmt dabei die hygienische Händedesinfektion ein. Im Rahmen der bundesweiten Aktion „Saubere Hände“ schult das Sana-Hygieneteam daher erneut Mitarbeiter und interessierte Patienten zur wirkungsvollen Händehygiene.

Der Händedesinfektion komme daher gerade in Kliniken besondere Bedeutung zu, denn sie ist die wichtigste Maßnahme zum Schutz vor Infektionen, heißt es in einer Mitteilung der Kliniken - und das nicht erst seit Beginn der Corona-Pandemie. Die bundesweite Aktion „Saubere Hände“ hat sich daher zum Ziel gesetzt, die Bedeutung der hygienischen Händedesinfektion jährlich in den Mittelpunkt zu stellen. „Die Corona-Pandemie hat die generelle Aufmerksamkeit für dieses Thema deutlich erhöht“, erklärt Krankenhaushygieniker Dr. Peter Keith. „Hygienemaßnahmen wie die Desinfektion der Hände sind mittlerweile allgegenwärtig und bei vielen im Alltag verankert. Von dieser Sensibilisierung können wir sicher auch nach der Pandemie noch profitieren.“

Im Rahmen der Aktion „Saubere Hände“ haben die Spezialisten die Durchführung der Händedesinfektion im Sana Klinikum Landkreis Biberach wie auch im Zentrum für Älterenmedizin in Laupheim erneut geschult und begleitet. Ob die Hände ausreichend desinfiziert wurden, konnte dabei anschaulich mittels einer Schwarzlichtlampe überprüft und die eigene Technik dabei unter Anleitung der Hygienefachkräfte weiter optimiert werden. „Unsere Arbeit ist in den vergangenen zwei Jahren der Pandemie noch wichtiger geworden. Händehygiene einzuhalten ist die einfachste und zugleich wichtigste Maßnahme im Kampf gegen die direkte Übertragung von Keimen. Damit schützen wir unsere Patienten und uns selbst“, betont Keith. „Gerade in der derzeitigen Situation sind alle gefordert, sich und andere zu schützen.“

Gemäß Dr. Keith sei die Händedesinfektion jedoch nur ein kleiner, wenn auch wichtiger Aspekt in einem ganzen Bündel an Maßnahmen. Im Rahmen des Hygienemanagements der Sana-Kliniken im Landkreis Dazu gehören unter anderem auch der gezielte Einsatz von Antibiotika insbesondere bei Operationen und auf der Intensivstation.