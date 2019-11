Gegen 16.10 Uhr am Dienstag wurde der Polizei ein schwerer Verkehrsunfall in der Riedleparkstraße in Friedrichshafen gemeldet.

Nach ersten Informationen von Schwäbische.de soll der Fahrer eines weißen Kombis von der Kepplerstraße kommend mit zügiger Geschwindigkeit in die Riedleparkstraße eingefahren sein. Laut Angaben der Polizei überquerte er den mittig gelegenen Gehweg, fuhr einen Baum um und kam auf die Gegenfahrbahn. Dort soll er zunächst einen blauen Kleinwagen verfehlt haben, im Anschluss aber frontal mit einem roten ...