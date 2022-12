Warum diese jungen Frauen trotz Herausforderungen gerne Polizistinnen sind

Die Angriffe auf Polizistinnen und Polizisten in Deutschland sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Ob bei Auseinandersetzungen, Polizeikontrollen oder Demonstrationen – die Gewaltbereitschaft gegenüber den Beamten nimmt immer größere Ausmaße an. Was bewegt junge Menschen also dazu, sich trotzdem für diesen Beruf zu entscheiden?

Die Antwort fällt Annalisa Popp und Lena Zell nicht schwer. „Wir sind viel draußen unterwegs. Und jeder Tag ist anders“, beschreibt Popp die Vorteile in ihrem Job. „Mir gefällt auch, dass wir viel mit unterschiedlichen Menschen zu tun haben“, ergänzt Zell. Die beiden Polizeianwärterinnen haben sich 2020 dafür entschieden, eine Karriere bei der Polizei Baden-Württemberg einzuschlagen. Das bedeutet entweder eine zweieinhalbjährige Ausbildung, oder – wie in diesem Fall – drei Jahre und neun Monate duales Studium. Nach der Grundausbildung, dem Grundpraktikum und dem Grundstudium befinden sich Popp und Zell im Moment in ihrem Hauptpraktikum bei der Schutzpolizei, das beide im Polizeirevier Biberach absolvieren.

Herausforderungen zu meistern gehört zu unserem Alltag. Annalisa Popp

Dass der Beruf nicht nur schöne Seiten hat, war Annalisa Popp und Lena Zell von vornherein klar. „Herausforderungen zu meistern, gehört zu unserem Alltag“, sagt die 23-jährige Popp. Ihre größte Herausforderung bisher sei es gewesen, eine Todesnachricht zu überbringen. „Es gibt schon Situationen, die einen länger beschäftigen“, erzählt sie. Auch schlimme Unfälle gehören dazu, denn Polizeistreifen seien meistens die ersten, die vor Ort sind.

„In solchen Fällen die Distanz zu wahren und Geschehnisse nicht mit nach Hause zu nehmen, ist sehr wichtig“, sagt Popp. Das lerne man aber ab dem ersten Tag, ergänzt Zell. Auch die 21-Jährige hat bereits einige Herausforderungen erlebt, aber: „Am Ende des Tages redet man mit seinen Kollegen darüber oder mit dem Ausbilder, das tut gut.“ Und für extreme Situationen gebe es Berater innerhalb der Polizei.

Beruf hat sich verändert

„Natürlich hat sich der Beruf in den vergangenen Zeiten in mancher Hinsicht verändert“, sagt Uli Sauter, Einstellungsberater im Polizeipräsidium Ulm. Die gestiegene Gewaltbereitschaft und der gesellschaftliche Wandel seien Themen, die die Polizei direkt betreffen. „Es ist sicher kein einfacher Beruf. Aber dafür bilden wir ja aus“, sagt er.

Uli Sauter ist seit 2014 Einstellungsberater im Polizeipräsidium Ulm. Er weiß, welche Voraussetzungen Bewerber mitbringen sollten. (Foto: Helen Belz)

Offenheit, Kommunikationsfähigkeit und Empathie seien Eigenschaften, auf die bei Bewerbern geachtet werde. Das Auswahlverfahren besteht aus einem Test und einem Gespräch. „Auf den Test kann man sich mit Büchern und YouTube-Videos vorbereiten“, erklärt der 55-Jährige. Im Gespräch versucht ein Psychologe dann den Charakter des Bewerbers einzuschätzen. „Motivation und Belastbarkeit spielen dabei natürlich auch eine Rolle.“

Wir befinden uns im Kampf um die besten Köpfe. Uli Sauter

Wie viele junge Menschen die Polizei einstellt, legt die Politik fest. „Seit 2016 ist die Zahl deutlich höher“, erklärt Sauter. „Etwa ein Drittel unserer Polizisten in Baden-Württemberg sind in den vergangenen Jahren in den Ruhestand gegangen.“ Das müsse ausgeglichen werden. Deswegen werden seitdem nicht 150 Polizeianwärterinnen und -anwärter pro Jahr eingestellt, sondern zwischen 800 und 1800. Einfach sei das jedoch nicht. Eine starke Wirtschaft und gute Studienbedingungen führen dazu, dass jungen Menschen viele Türen offen stehen. „Wir befinden uns im Kampf um die besten Köpfe“, macht Sauter deutlich. Dennoch: „Der Beruf Polizist ist in Umfragen immer vorne dabei.“ Die Faszination, die von der Polizei ausgehe, mache sich nicht nur als Eindruck bei Kindern bemerkbar, sondern festige sich mit der Zeit. Seine Einschätzung: „Wer sich ernsthaft für den Beruf interessiert, ist grundsätzlich geeignet.“

Dankbarkeit und Teamarbeit machen Beruf aus

Der Alltag ist jedoch nicht nur von schwierigen Herausforderungen geprägt. „Das Schöne überwiegt eindeutig“, sagt Lena Zell und schmunzelt. Annalisa Popp nickt zustimmend. „Bei Unfällen beispielsweise nehmen wir die Leute immer an der Hand und helfen, wo wir können“, erzählt sie. „Da kriegen wir sehr viel zurück.“ Diese Dankbarkeit und die Teamarbeit mit den Kollegen sind es, die für die beiden Polizeianwärterinnen ihren Job ausmachen – auch, wenn es schwierig wird. „Man muss schon überzeugt sein von dem Beruf“, sagt Lena Zell und schaut zu ihrer Kollegin Annalisa Popp. „Aber das sind wir.“