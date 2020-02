Warum die Stadt Biberach erst jetzt ihre Brücken regelmäßig prüfen lässt

Walter Kränzlein geht vor den Überresten seines Gartenhauses in die Hocke. Er befreit eine Pflanze von dem Schnee. „Das ist eine Ananas“, sagt er. Als die südländische Frucht in seinem Schrebergarten in der Gartenanlage Weidenfeld beim Ostalbklinikum tatsächlich gesprossen war, hatte sein Gärtnerherz höher geschlagen. Diese Frucht wird er allerdings nie genießen können, vor einer Woche hatten Unbekannte das schützende Gewächshaus mit einem Knallkörper weggesprengt.