Warum die Ampeln beim Bibercenter keinen Verkehr regeln

Es tut sich einfach keine Lücke auf, um in die Ulmer Straße einfädeln zu können – Situationen wie diese erleben Autofahrer am Samstagnachmittag immer wieder im Biberacher Norden. Denn die Ampeln sind dann in Birkendorf und im Aspach – dort befinden sich mehrere Supermärkte, ein Einrichtungshaus sowie ein Baumarkt – ausgeschaltet. Das hat seinen Grund.

Eigentlich wollte die Stadtverwaltung vor zweieinhalb Jahren die Schaltzeiten an den Kreuzungen Ulmer Straße/ Hubertus-Liebrecht-Straße und Nordwestumfahrung/Hubertus-Liebrecht-Straße samstags an die Öffnungszeiten des Fachmarktzentrums „Bibercenter“ anpassen.

Demnach sollten die Ampel auch zwischen 14 und 18 Uhr in Betrieb sein und nicht nur von 8 bis 14 Uhr. Doch passiert ist bislang nichts. „Leider ist das nicht umgesetzt worden“, erläutert Stadtsprecherin Andrea Appel auf SZ-Nachfrage: „Aufgrund der Hochwasserereignisse hatten andere Aufgaben höhere Priorität.“ Darüber hinaus sei die personelle Situation in dieser Zeit bei den zuständigen Stellen in der Verwaltung „sehr angespannt“ gewesen.

Doch nicht nur an diesen beiden Kreuzungen herrscht reger Verkehr. An benachbarten Kreuzungen wie Nordwestumfahrung/Ulmer Straße sowie Ernst-Boehringer-Straße/Ulmer Straße (beim Poco) kann es für Autofahrer am Samstag ab 14 Uhr ebenfalls zur Geduldsprobe werden, bis sie einfahren können. Denn auch dort sind die Ampeln ab diesem Zeitpunkt aus. Wie lange eine Anlage in Betrieb ist, richtet sich nach Kriterien wie Verkehrsaufkommen, Ausgestaltung einer Kreuzung beziehungsweise der Einmündung und Unfallhäufigkeit.

„Ist eine Kreuzung komplex und das Verkehrsaufkommen hoch, spricht dies für längere Laufzeiten, unter Umständen sogar für einen Dauerbetrieb, wie zum Beispiel an den Kreuzungen Königsbergallee/Waldseer Straße und Königsbergallee/Rollinstraße“, erläutert Appel. Zuständig für die Festlegung der Schaltzeiten sei das Ordnungsamt als Straßenverkehrsbehörde, wobei die genannten Parameter zugrunde gelegt werden müssten.

Keine Störung des Hauptverkehrs

Damit die Ampeln beim Poco und an der Nordwestumfahrung/Ulmer Straße länger laufen, müssten zum Beispiel mehr Fahrzeug unterwegs sein: „Im genannten Bereich ist das Verkehrsaufkommen aktuell am Wochenende geringer, was gegen eine Ausdehnung der Betriebszeit spricht.“

Zudem wolle man den Verkehr auf der Hauptrichtung, also der Ulmer Straße, weniger stören, weil dort im Vergleich zu anderen Straßen mehr Fahrzeuge unterwegs sind.

Diese Kreuzung bei einem Einrichtungshaus in Biberach kann Autofahrer am Samstagnachmittag zur Verzweiflung bringen, weil sich in der Ulmer Straße kaum eine Lücke zum Einfädeln auftut. (Foto: Daniel Häfele)

Vereinzelt tragen Bürger an die Verwaltung den Wunsch heran, die Ampeln länger im Biberacher Norden anzulassen. Jedoch hätten sich die Anfragen aber gegenüber 2016 verringert, so Appel.

Auch in puncto Unfallzahlen gibt es offenbar keinen Handlungsbedarf. Denn wie aus einer Informationsvorlage zum Thema Lichtsignalanalgen im Stadtgebiet hervor geht, passieren nicht zwingend mehr Unfälle, wenn eine Ampel aus ist.

Polizei wertet Unfalldaten aus

So ereigneten sich laut einer Auswertung des Polizeipräsidiums Ulm zwischen 2012 und Mitte 2016 zum Beispiel an den Kreuzungen Nordwestumfahrung/ Hubertus-Liebrecht-Straße, Ulmer Straße/Memminger Straße, Bergerhauser Straße/ Ulmer Straße Unfälle hauptsächlich bei eingeschalteter Ampel.

„Das Signalprogramm an der Nordwestumfahrung/Hubertus-Liebrecht-Straße wurde 2015 angepasst und die Unfallzahlen gingen dort aufgrund der angepassten Schaltzeiten insgesamt stark zurück“, so Appel. Ähnlich sehe es auch an den anderen beiden Kreuzungen aus: „Diese Entwicklung trifft auch heute noch zu. Die Unfallzahlen gingen zurück.“