Warum der Volxmusik-Grandprix 2020 in Biberach ausfällt

Die vierte Auflage des Biberacher Volxmusik Grandprix hätte am Samstag, 25. Januar 2020, in der Gigelberghalle über die Bühne gehen sollen. „Nun steht fest, dass die Veranstaltung nicht stattfinden kann“, teilt Julian Gröschl vom Kulturamt der Stadt Biberach mit und nennt auch die Gründe dafür.

Seit zwei 2015 wird der Wettbewerb veranstaltet, seit 2016 regelmäßig im zweijährigen Turnus. „Sehr schweren Herzens haben sich die Verantwortlichen bei der Stadt Biberach im Kulturamt dazu entschlossen den Volxmusik Grandprix 2020 abzusagen.

Es haben sich leider zu wenig interessierte Bands gefunden, um ein Finale wie bei den vergangenen Wettbewerben veranstalten zu können“, so Gröschl. 2018 hatte die niederösterreichische Band The Most Company den Wettbewerb gewonnen.

Allen Besuchern die bereits Eintrittskarten erworben haben, werden die Ticketkosten erstattet. Wer die Tickets bei einer Vorverkaufsstelle, zum Beispiel beim Kartenservice im Rathaus Biberach, erworben hat, erhält seine Rückzahlung dort zu den üblichen Öffnungszeiten. Wenn die Tickets im Internet bei Reservix gebucht worden sind, wird das Geld automatisch zurücküberwiesen.