Warum das deutsche WM-Aus auch sein Gutes hat

Deutschland ist bei der WM schon in der Vorrunde ausgeschieden. Alle Fußballfans trauern. Alle? Die SZ nennt Ihnen an dieser Stelle einige Gründe, warum das Ausscheiden des deutschen Teams für Biberach auch seine guten Seiten hat.

Der Hauptausschuss des Gemeinderats muss sich jetzt keine Gedanken mehr machen, ob er am nächsten Montag bei seiner Sitzung um 17 Uhr einen Fernseher im Ratssaal aufstellt. Richtig: Zu dieser Zeit hätte Deutschland im Achtelfinale gegen Brasilien gespielt. Jetzt übernimmt das dankenswerterweise Mexiko.

Die Helfer vom Kulturamt und dem FV Biberach können sich nun ganz entspannt den Rest der WM anschauen. Denn mit dem deutschen Ausscheiden hat sich auch der WM-Fanpark auf dem Biberacher Gigelberg erledigt. So muss sich ab jetzt niemand mehr um Auf-/Abbau und die Bewirtung kümmern.

Die Polizeibeamten müssen nun ein paar Mal weniger Richtung Biberacher Marktplatz ausrücken, um eventuell anstehende Autokorsos deutscher Fußballfans zu überwachen.

Die Biberacher müssen sich jetzt nicht mehr zwischen Schützenfest oder WM entscheiden: Die Fahnenmasten in den Vorgärten sind nach dem Aus für Schwarz-Rot-Gold sofort bereit für das Biberacher Blau-Gelb. Außerdem kann das Platzkonzert mit dem Musikverein Bellamont beim Tanz auf dem Marktplatz am 15. Juli wie geplant stattfinden und wird nicht von einem WM-Finale mit deutscher Beteiligung gestört. Und im Festzelt auf dem Gigelberg kann man sich auf Bier, Bratwurst und Blasmusik konzentrieren, statt auf einen deutschen Rübenkick auf der Großleinwand. Auch der Bunte Zug am Montagmorgen, 16. Juli, ist nicht gefährdet durch einen WM-Kater wegen der Finalniederlage gegen Frankreich, Kroatien oder England.

Bei WM-Tippspielen, die es in vielen Firmen und Vereinen gibt, kann man seine Tipps nun endlich mit Blick auf das wahre Können der einzelnen Mannschaften abgeben und muss das nicht mehr mit der deutschen Brille tun.

Für alle Biberacher Fußballfans, die trotzdem weiter fachsimpeln wollen: Heute Mittag kommt der Spielplan für die neue Bundesligasaison raus. Der bietet definitiv mehr Gesprächsstoff als ein WM-Achtelfinale zwischen der Schweiz und Schweden.

Alle vom Fußball genervten Biberacher Ehefrauen und Freundinnen haben ab jetzt den Fernseher abends wieder öfter für sich.

Für alle, die es trotzdem nicht erwarten können: In 714 Tagen, am 12. Juni 2020, beginnt die Europameisterschaft, in 1606 Tagen, am 21. November 2022, die „Winter-WM“ in Katar. Da hätten wir dann die Chance, eine Woche vor Weihnachten den fünften Stern zu holen. Für beide Turniere muss sich Deutschland aber erst mal qualifizieren, was in der momentanen Form schwierig werden könnte.

Und der wichtigste Grund: In 14 Tagen beginnt das Schützenfest. Spätestens da interessiert nun wirklich keinen mehr, wie wir gegen Südkorea gespielt haben.