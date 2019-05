Warthausen ist gerüstet für das Spitzenspiel

In der Frauenfußball-Bezirksliga Riß hat sich der Tabellenzweite TSV Warthausen beim 3:0-Sieg gegen den FC Wacker Biberach für das Spitzenspiel am kommenden Sonntag bei Tabellenführer Mietingen warmgeschossen. Die SGM Dettingen kam gegen Schlusslicht SV Reinstetten II zu ihrem zweiten Saisonsieg. Neun Tore fielen in der Partie zwischen dem TSV Hochdorf und dem SV Mietingen II. Der TSV siegte 5:4.

SGM Bellamont/Rot II – FC Wacker Biberach 1:3 (1:3). Mit eisigen Temperaturen und Schnee startete das Spiel der beiden Tabellennachbarn. Bis zur Mitte der ersten Halbzeit dominierte Bellamont das Geschehen und ging in der 15. Minute durch Michaela Zwerger in Führung. Den Ausgleichstreffer erzielte Luca Kley per Foulelfmeter (30. Min). Daraufhin kamen die Gäste immer besser ins Spiel und nutzten geschickt die Fehler der Heimelf. Nach 40 Spielminuten viel schließlich das 1:2 durch Verena Lootz und nur zwei Minuten später machte wiederum Luca Kley das 1:3, begünstigt durch einen Torwartfehler. In der zweiten Hälfte gab es Chancen auf beiden Seiten, wobei die Torhüterin des FC Wacker durch starke Paraden einen Anschlusstreffer für die SGM verhinderte. Auch auf der anderen Seite klärten die Innenverteidigerinnen Lisa Seufert und Verena Lang die meisten Angriffe der Biberacher.

TSV Warthausen – SV Laupertshausen 3:0 (2:0). Von Beginn an zeigte Warthausen, wer auf heimischem Boden das Sagen hat. Immer wieder gelang es der Heimmannschaft sich Chancen zu erarbeiten und die teils unsicher wirkende Hintermannschaft der Gäste auf die Probe zu stellen. In der 18. Minute gelang nach einem abgefälschten Schuss der verdiente Führungstreffer durch Johanna Bretzel. Auch danach wurde der TSV Warthausen kaum unter Druck gesetzt. In der 26. Minute erhöhte Nadine Golletz zum 2:0-Halbzeitstand. Auch nach der Halbzeit kamen die Gäste nicht ins Spiel. Von nun an fand die Partie nur noch in der Hälfte der Gäste statt. Antje Abraham schoss in der 55. Minute das 3:0. Im Verlauf des Spieles erarbeitete Warthausen noch einige nennenswerte Chancen, konnte aber keinen Treffer mehr erzielen. Mit diesem souveränen Sieg geht der TSV Warthausen ungeschlagen in das Spitzenspiel am nächsten Sonntag, 12. Mai, um 10.30 Uhr nach Mietingen.

SGM Dettingen - SV Reinstetten II 3:1 (2:0). Die erste Halbzeit gehörte der SGM Dettingen, die die Gäste immer wieder in deren eigene Hälfte drängte. Bereits in der 13. Minute konnte Angela Piminidis nach Vorarbeit von Dorina Haider die wichtige 1:0-Führung erzielen. Nach einem Eckball erhöhte Chantel Kramer in der 36. Minute auf 2:0. Nach der Pause kam der SV Reinstetten II besser ins Spiel und Kathrin Haas verkürzte in der 63. Minute nach einem Konter auf 2:1. In der Folgezeit hatten die Gäste mehrere Großchancen auf den Ausgleich, die SGM Dettingen verteidigte mit allen Mitteln. Bis zum Schluss blieb es auf beiden Seiten spannend. Für den 3:1-Endstand sorgte Chantel Kramer in der 90. Minute mit einem sehenswerten und unhaltbaren Volleyschuss aus 20 Metern.

TSV Hochdorf – SV Mietingen II 5:4 (3:1). Tore: 0:1, 3:4 Katja Stock (8., 76.), 1:1, 2:1 Verena Schweizer (17., 18.), 3:1 Lena Notz (20.), 3:2 Tamara Fischer (47.), 3:3 Petula Arnold (53.), 4:4 Elena Bayer (79.), 5:4 Anja Notz (84.).