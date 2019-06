Warthausen/Birkenhard kann die Meisterschaft klar machen

Erster gegen Dritter: In der Fußball-Kreisliga A II steht am Sonntag ein echtes Spitzenspiel zwischen der SGM Warthausen/Birkenhard und dem SV Alberweiler an. Ein Rottalderby steigt in Bronnen, der SV Burgrieden ist dort zu Gast. Schlusslicht Sulmetingen II spielt zu Hause gegen Äpfingen. Laupertshausen/Maselheim ist beim FC Wacker Biberach gefordert. Alle Partien beginnen am Sonntag um 15 Uhr.

Kurz vor dem Ziel steht die SGM Warthausen/Birkenhard. Bei einem Heimsieg in Warthausen gegen den drittplatzierten SV Alberweiler ist Warthausen/Birkenhard Meister. Daran kann auch der zweitplatzierte und vier Punkte schlechtere SV Burgrieden nichts mehr ändern. Auch ein Remis würde der SGM reichen, wenn der SVB in Bronnen nicht gewinnt. Für den SV Alberweiler geht es ebenfalls um viel. Der SVA muss auch den Relegationsplatz im Auge behalten. Sollte der Bezirksligaabsteiger in Warthausen gewinnen, würde die Meisterschaft wirklich erst am letzten Spieltag entschieden werden. Für Spannung in Warthausen ist also gesorgt.

Ein ganz schwerer Gang steht dem SV Burgrieden bevor. Zum Derby geht es zu den SF Bronnen. Die Sportfreunde spielen eine gute Rückrunde und konnten schon im vergangenen März dem benachbarten SVB auf eigenem Gelände die Punkte abknöpfen. Burgrieden braucht einen Sieg, um bis zum Schluss ganz vorne mit dabei zu sein. Gastgeber Bronnen kann da um einiges gelassener ins Derby gehen.

Der SV Mietingen II reist zur SG Mettenberg. Dem SVM kam der Sieg der SGM Laupertshausen/Maselheim am vergangenen Spieltag alles andere als gelegen. Jetzt steht die Mietinger Zweite wieder unter Zugzwang. Gegen die SG Mettenberg tut man sich mit dem Punkten nicht leicht. Dies wird auch der SV Mietingen II bei seinem Gastspiel zu spüren bekommen.

Erstmal erleichtert war die SGM Laupertshausen/Maselheim nach ihrem Heimsieg gegen den TSV Wain, denn sie konnte dadurch den letzten Tabellenplatz verlassen. Zum FC Wacker Biberach führt der Sonntagstripp der SGM. Laupertshausen/Maselheim muss in diesem Spiel alles daran setzen, nicht wieder zurückzufallen.

Der SV Sulmetingen II ist wieder auf den letzten Tabellenplatz zurückgefallen. Gegner im anstehenden Heimspiel ist der SV Äpfingen. Für die Gäste geht es um nichts mehr, aber am vergangenen Sonntag zeigten sie Tabellenführer Warthausen/Birkenhard, wie schwer es ist, gegen sie zu gewinnen. Eine ganz schwierige Aufgabe für den SVS, um zu etwas Zählbarem zu kommen.

Froh wird die SG Altheim/Schemmerberg sein, wenn die Saison zu Ende geht. Seit der Winterpause hängt die SG nur noch in den Seilen. Auch beim Gastspiel in Schönebürg ist Altheim/Schemmerberg in der Außenseiterrolle.

Der TSV Wain verlor seine Partie bei der SGM Laupertshausen/Maselheim. Der TSV tritt beim SV Schemmerhofen an und dürfte dort einen schweren Stand haben. Obwohl auch dem SVS immer wieder Punkte durch die Lappen gehen.