Warnwert mit Inzidenz von 39,1 überschritten

Im Landkreis Biberach wurden aktuell (Stand 28. Oktober 2020, 12 Uhr) 1080 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Das sind 24 Personen (18 männlich, sechs weiblich) mehr als am gestrigen Dienstag, 12 Uhr. In den vergangenen sieben Tagen haben sich 79 Personen mit dem Virus infiziert. 38 Personen sind an und mit dem Coronavirus im Landkreis Biberach verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 39,1. Mittlerweile sind 951 Personen wieder genesen.

Mit einer Inzidenz von 39,1 gemeldeten Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen auf 100 000 Einwohner hat nun auch der Landkreis Biberach den ersten Warnwert von 35 überschritten. Zwar zählt der Landkreis weiterhin zu den vergleichsweise am geringsten betroffenen Regionen in Baden-Württemberg, jedoch stiegen die Fallzahlen auch hier in den zurückliegenden Wochen merklich.

Das Gesundheitsamt bittet die Bürger eindringlich, die bestehenden Abstands- und Schutzregeln zu beachten. Wenn es geht, seien sozialen Kontakte einzuschränken beziehungsweise zu vermeiden. Man werde auch am Donnerstag mit den Vorsitzenden von Sportkreis-, Blasmusik-Kreisverband und dem Kreisjugendring die in den vergangenen Wochen freiwillig eingeleiteten Maßnahmen bei den Vereinen analysieren und bewerten.

Der Schwerpunkt der mutmaßlichen Infektionsumstände lag in den vergangenen Wochen im privaten und familiären Bereich sowie bei Reisrückkehrern.