Warmradeln für die Tour de Barock

Der RMSV Bad Schussenried veranstaltet am Sonntag, 24. Juni, seine 25. Tour de Barock. Im Vorfeld finden, unterstützt von der Volksbank Ulm-Biberach, an sechs Orten wieder sogenannte Warm-Up-Touren statt. Auftakt dazu ist am 6. Juni in Biberach.

Die Warm-Up-Touren haben sich als Vorprogramm zur Tour de Barock in den vergangenen Jahren etabliert. Zur Unterstützung eines sozialen Zwecks den die einzelnen Städte festlegen, können beliebig viele Hobbyradler an den Warm-Ups mitmachen. Die Volksbank Ulm-Biberach spendet für jeden Teilnehmer zehn Euro. Dieses Jahr wegen der 25. Tour-de-Barock maximal für 100 Teilnehmer also bis zu 1000 Euro pro Stadt für den festgelegten guten Zweck.

Gleichzeitig ist die Warm-Up-Tour eine Präventionsveranstaltung, um möglichst viele Menschen in Bewegung zu bringen. Das Fahrrad eignet sich dafür besonders gut. Es ist ganz egal, mit welcher Art von Fahrrad gefahren wird.

20 bis 30 Kilometer pro Tour

Treffpunkt in den einzelnen Städten ist jeweils ab 17.30 Uhr am Startplatz. Start, beginnend mit dem Abzählen der Teilnehmer, ist möglichst pünktlich immer um 18 Uhr. Die Strecken sind 20 bis 30 Kilometer lang. Es sind geführte Touren in gemütlichem Tempo, so dass auch nicht so trainierte Radler problemlos mitfahren können. Die Dauer einer Tour beträgt jeweils etwa 90 Minuten. Nach Rückkehr am Ziel erfahren die Radler dann auch die Teilnehmerzahl ihres Ortes. Die Teilnahme an den Warm-Up-Touren ist kostenfrei. Meist schließt sich ein gemütliches Beisammensein an.