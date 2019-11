Wann das neue Biberacher Recyclingzentrum endlich kommt

Bis Ende 2012 gab es zwei Wertstoffhöfe in Biberach: an der Ulmer Straße und an der Wolfentalstraße. Als allerdings der gelbe Sack eingeführt wurde, waren die Verantwortlichen bei Landkreis davon ausgegangen, dass das Recyclingzentrum an der Ulmer Straße ausreiche. Der Wertstoffhof im Wolfental wurde also geschlossen. Die Erfahrung zeigte allerdings, dass ein Recyclingzentrum zu wenig ist. Oftmals herrschte Chaos an der Ulmer Straße, sodass die Öffnungszeiten erweitert werden mussten. Schnell war klar, dass wieder ein zweites Recyclingzentrum her muss, um für Entlastung an der Ulmer Straße zu sorgen.