Die Ortsgruppe Biberach des Schwäbischen Albvereins veranstaltet am Sonntag, 6. Januar, eine Wanderung nach Oberstadion. Die Tour beginnt am Rande von Aßmannshardt und führt durch eine leicht hügelige Landschaft über Rusenberg, vorbei an Oggelsbeuren nach Oberstadion. Die Gehzeitzeit circa zweieinhalb Stunden mit leichten An- und Abstiegen, es ist eine Schlusseinkehr vorgesehen. Gäste sind jederzeit willkommen, Anmeldung ist nicht erforderlich. Abfahrt ist um 13 Uhr am Parkplatz Saudengasse. Die Rückkehr ist um circa 18.30 Uhr geplant. Wanderführerin Ingrid Seifert empfiehlt den Teilnehmern, festes Schuhwerk zu tragen.

Wanderführerin Ingrid Seifert ist unter Telefon 07351/73944 erreichbar.