Wanderung im Donautal

Die Ortsgruppe Biberach des Schwäbischen Albvereins wandert am Sonntag, 29. April, vom Donautal über das Lautertal ins Urdonautal. Von Rechtenstein geht es die Donau aufwärts zum Kreuzberg, weiter nach Unterwilzingen, zum Hochberg und wieder zur Lauter hinunter. Nach der Mündung der Lauter in die Donau geht es donauabwärts bis kurz vor Untermarchtal. Die Wanderer folgen nun dem Verlauf der Donau. Abfahrt ist 9.30 Uhr in der Saudengasse, die Rückkehr ist für 19.30 Uhr geplant. Die fünfstündige Wegstrecke beläuft sich auf 16 Kilometer bei einem Höhenunterschied von fast 400 Metern. Bei Talheim kann bei Bedarf in den Bus eingestiegen werden, das erspart vier Kilometer und den kurzen, aber steilen Abstieg ins Lautertal. Die Wanderwege sind meist geschottert. Alle Wanderer sind willkommen. Der Fahrpreis für Mitglieder beträgt 13 Euro, alle anderen zahlen 15 Euro.

Informationen gibt Wanderführer Julius Schütz, Telefon 07351/24775