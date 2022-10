Wanderung durch die herbstlich eingefärbte Natur

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Pünktlich um 9 Uhr starteten sieben Teilnehmer der Wanderung des DAV Biberach ins Lautertal in die Schwäbischen Alb. Nachdem am Parkplatz Laufenmühle die Wanderschuhe angezogen waren, ging es bei trockenem Wetter aber bedecktem Himmel hinein ins Wolfstal. Dort zeigte sich der Herbst in seinen schönsten Farben. Leider hat sich die Sonne nicht hervorgetraut, dafür waren wir alleine und konnten Stille und Farben auf uns wirken lassen.

In Erbstetten wurde die Rast mit einem Besuch der Dorfkirche St.Stefanus verbunden. Die Fresken aus dem ausgehenden 16. Jahrhundert, von hoher Qualität, wurden erst bei der Renovierung 1987 freigelegt. Eine Inschrift auf dem Holzkreuz hinter der Sakristei erinnert an die 1944 abgestürzten amerikanischen Flieger. Ein Mahnmal, das in diesen Tagen leider schrecklich aktuell geworden ist.

Leicht ansteigend ging es durch wunderschönen Herbstwald auf gutem Pfad zum höchsten Punkt der Tour, der Ruine Wartstein auf 660 m. ü. NN und 150 hm über dem Tal der Großen Lauter. Der Burgfried war der ideale Platz für die Mittagsrast, mit tollem Blick hinunter zu Lauter, an den Bussen und über die Berge der Kuppenalb. Der schmierige Talabstieg wurde von allen bravourös gemeistert und so gings mit Schwung gleich wieder bergauf und über die Ruine Monsberg zum Lautersteg nach Wilzingen. Die letzten sechs Kilometer flussabwärts der Lauter brachten uns zum Parkplatz zurück. Eine Stärkung im Schloss Mochental rundete den schönen Herbsttag ab und begleitete uns auf dem Rückweg nach Biberach.