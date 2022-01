Wanderung auf dem Wattwanderweg bei Baltringen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Wandern- und Bergsteigen-Gruppe der Sektion Biberach des DAV war am Samstag, den 22. Januar unter sachkundiger Führung von Franz Liesch auf dem Wattwanderweg bei Baltringen unterwegs. Was heißt hier Wattwanderung mitten in Oberschwaben? Ja es ist richtig, wir waren unterwegs im Molassemeer, das sich hier vor 18 Millionen Jahren erstreckte.

Los ging es beim Rathaus von Baltringen. Nach einer Einführung durch Franz Liesch erfolgte ein kurzer Anstieg am Rathaus hinauf zu einem Waldspielplatz, hinter dem sich ein kleiner Steinbruch verbirgt, in dem die verschiedenen Schichten sehr gut wie in einem Buch nicht von links nach rechts, sondern von unten nach oben lesbar sind. Neben den Ablagerungsschichten können auch Strömungen, die Tide und sämtliche Störungen zum Beispiel durch Erdbeben sehr gut erkannt werden.

Verwendung fand der Sandstein als Baumaterial bis hin zum Ulmer Münster. Der feine Sand diente als Scheuersand in den Haushalten.Vom Wäldchen auf der Ostseite von Baltringen führt der Weg über die Hochebene in Richtung Mietingen. Über einem kleinen Hügel erscheint die St. Jakob Kapelle im Blickfeld. Unser Weg trifft am Ortsanfang von Mietingen am Heggbacher Weg auf die Sandkeller. Bei einer Temperatur von circa 7°C sind diese ideale Lager für Gemüse und Kartoffeln.

Durch den Ort führte der Weg zur Westseite von Mietingen und damit zu einem Punkt der neueren Geschichte mit dem Baltringer Flugplatz. Kurz nach der Machtübernahme durch Hitler wurde hier ein Militärflugplatz eingerichtet und circa 1000 junge Soldaten stationiert. Dieser Flugplatz diente als wichtiger Stützpunkt beim Angriff auf die westlich gelegenen Länder. Nach dem Einstellen der dortigen Kampfhandlungen wurde der Flugplatz als Ausbildungsstätte für junge Piloten genutzt. Heute sind noch die ehemalige Flugwerft und das Funkergebäude erhalten.

Unser Weg geht über den Baltringer Weg zurück zum Ausgangspunkt, wo auf dem Friedhof noch der bearbeitete Sandstein besichtigt werden konnte. Es hat sich wieder einmal gezeigt, nicht die Entfernung ist entscheidend, um ein tolles Erlebnis zu haben. Unser Dank gilt Franz Liesch für seine Erläuterungen und unserer Tourenleiterin Monika Schumacher für die Idee und Organisation.