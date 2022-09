Wandersleute vom SAV Biberach zu Gast beim Wilden Kaiser

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

49 Wanderinnen und Wanderer machten sich für eine Woche auf den Weg das schöne Wandergebiet um den Wilden Kaiser zu erkunden. Gleich das erste Ziel waren die Wasserfälle am Tatzelwurm. Es folgten interessante und abwechslungsreiche Wanderungen am Hirschghröhrkopf beim Schliersee, am Schwarzenberg und durch die idyllische Rehbachklamm zum Hintersteiner See. Die Bergdoktorwanderrunde mit den verschiedenen Drehorten der bekannten Fernsehserie begeisterte die Mitwanderer. Einen Tag bestaunte die Gruppe die Kristallwelten in Wattens bei Innsbruck. Eisige Schneelandschaften, traumhafte Säle und ein zauberhafter Außenbereich zogen alle in ihren Bann. Ein kleiner Rundgang in Kufsteins Altstadt brachte uns an das tönende Denkmal, die Heldenorgel. Punkt 12 Uhr erklangen live gespielte Orgelstücke aus der größten Freiluftorgel der Welt. Eine lustige Traktorfahrt brachte die Gruppe hoch zum Gruberhof bei Söll. Die Zeit verging wie im Flug und nach einem Abstecher in Landsberg konnte eine gut gelungene Wanderwoche zu Ende gehen. Die vielen neuen Eindrücke werden noch lange anhalten.