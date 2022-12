Waldweihnacht der Jäger 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Trotz knackigen -7 Grad haben sich am 4. Advent (18. Dezember) bei herrlichem Winterwetter viele Leute, darunter auch viele Familien mit Kindern, zur Waldweihnacht des Hegering Biberachs am Hermannsteich im Burrenwald aufgemacht. Nach einem jagdlichen Auftakt durch die Jagdhornbläser Biberachs ging es nach einem Grußwort durch Hegeringleiter Andreas Kübler mit stimmungsvoller Weihnachtsmusik durch ein Bläserensemble des Aittracher Musikvereins weiter. Die Anwesenden gesellten sich bei leckerem Glühwein und Punsch um die prasselnden Feuer oder Stehtische und genossen die winterliche Atmosphäre. Zudem wurden die hervorragenden Wildbratwürste, die man frisch gegrillt oder auch als Rohwurst für Zuhause mitnehmen konnte, sehr gut angenommen. Am Ende blieb keine einzige der circa 680 Würste übrig. Höhepunkt, vor allem für die kleinen Gäste, war die Ankunft des Nikolaus mit seinem Gehilfen Knecht Ruprecht, welcher in einer Pferdekutsche am Hermannsteich Station machte. Dort konnten die Kleinen mit dem Nikolaus in Kontakt kommen und wurden von ihm mit Lebkuchen beschenkt. Um 16 Uhr lichteten sich die Reihen und zurück blieb ein gutes Gefühl – endlich war wieder Waldweihnacht.