Waldorfschüler lesen ab sofort die SZ

In den Pausen ist die neue Leseecke in der Freien Waldorfschule Biberach meist besetzt. Gespannt können Schüler und Lehrer dann durch die aktuelle Ausgabe der SZ Biberach blättern. Möglich ist das dank der Lesepatenschaft der AOK Ulm-Biberach. „Für uns ist das selbstverständlich“, sagt Sabine Schwenk, Geschäftsführerin der AOK Ulm-Biberach. „Lesen ist für Kinder unheimlich wichtig. Es geht dabei nicht nur um Bildung, sondern auch darum, dass Kinder und Jugendliche in andere Welten eintauchen können.“

SZ-Geschäftsführerin Juliana Rapp freut sich über diese Unterstützung: „Uns ist es ein großes Anliegen, Kinder und Jugendliche an die Zeitung heranzuführen. Früher geschah das noch durch die Eltern, heute ist das nicht immer der Fall.“ Deshalb sei es umso wichtiger, zur Bildung und auch Meinungsbildung der Schüler beizutragen.

Zeitunglesen ist gut für die Schule

In der Waldorfschule kommt die Tageszeitung jedenfalls gut an: „Manchmal stehen in der Zeitung echt spannende Dinge“, sagt die 16-jährige Udine Eyrainer. „Das ist schon ganz gut, auch für die Schule.“ Ähnlich sieht das auch Luise Schneider, sie sitzt gerne in der Leseecke: „Einen spannenden Artikel fand ich den über den Zuckerkonsum“, sagt die 16-Jährige aus Reute. Sie blättert einfach immer durch, liest die Überschriften und wenn sie etwas spannend findet, liest sie weiter.

Das ist auch ein Ziel von Astrid Delfino, Geschäftsführerin der Waldorfschule: „Ich finde es wichtig, dass die Schüler das Printprodukt tatsächlich in die Hand nehmen können. Die meisten Jugendlichen sind viel zu sehr auf ihre Handys und das Internet fokussiert.“ Das spürt auch Klassenlehrer Heiko Neumann: „Wenn die Schüler zu Hause ein Thema recherchieren und Referate halten, haben sie ihre Informationen teilweise aus sehr komischen Quellen.“ Vor allem auch im Geschichtsunterricht spiele das eine Rolle. „Die Schüler übernehmen dann teilweise skurrile Thesen, die im Internet kursieren.“

Mit dem Projekt Lesepaten gehe es jetzt einfach darum, den Schülern die Tageszeitung etwas näherzubringen: „Vor allem der Lokalteil ist uns wichtig“, sagt Astrid Delfino. „Da erfahren sie dann was hier bei uns passiert.“