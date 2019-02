Waldorfschüler laden am Freitag zur Theaterpremiere ein

Besonderer Höhepunkt an jeder Waldorfschule ist das Klassenspiel in der achten Klasse. So auch an der Freien Waldorfschule Biberach. Seit Januar proben die Schüler für ihr Stück „Das Wirtshaus im Spessart“. Am Freitag, 22. Februar, laden sie zur Premieren ein. Am Sonntag wird es erneut aufgeführt.

Es ist ein Projekt zum Erwerb sozialer Kompetenzen. Ein Theaterstück auf die Bühne zu bringen, verlangt von den Schülern Selbstständigkeit, ergebnisorientiertes Handeln und Teamfähigkeit. Es schult in besonderem Maße das Verantwortungsbewusstsein. Unterstützt werden sie dabei von ihrem Schauspiellehrer Rainer Phillipi und ihrer Klassenlehrerin Tanja Kiekopf.

Die achte Klasse versetzt den Zuschauer im Theaterstück in das Jahr um 1826, als Wilhelm Hauff selbst eine längere Reise durch den Spessart unternahm. Zahlreiche Geschichten um Fuhrknechte und Postreiter, Wegelagerer und Räuber, die ihr Unwesen trieben, bedrohte Postkutschen und einsame Wirtshäuser inspirierten Hauff. Und so schuf er aus dem alten Erzählstoff das bekannteste Spessartmärchen: Das Wirtshaus im Spessart. Unterwegs durch den unheimlichen Spessartwald geraten die Komtess Franziska und ihr Verlobter Baron von Sperling mit ihrer Kutsche in eine Fallgrube. Mit dabei sind ihre Zofe Lucille und der Pfarrer Haug. Am Ende landen sie in einer Räuberspelunke.