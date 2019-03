Waldluft für die Seele

Mittwochmorgen, 9.40 Uhr im grauen Burrenwald, ein paar Nordic Walker ziehen geschwätzig vorbei, im Hintergrund rauscht der Verkehr der nahen Bundesstraße und die Luft wirkt ausladend mit ihrer feuchten Kälte. Doch auf einer kleinen Lichtung des Waldes steht eine Gruppe von 15 Menschen und schließt die Augen.

Sie sind aus vielen Gründen hier beim Bewusstseinsspaziergang dabei. Manche vielleicht weil sie dem weisen Zen-Mönch nacheifern möchten. Andere, weil sie die Befürchtung haben, dass der Mensch im Alltag immer mehr zur Maschine wird. Wieder andere, weil sie spüren, dass sie in der hektischen Zeit verlernt haben, den Augenblick zu schätzen.

Almut Krämer von der AOK Biberach erzählt die Geschichte des Zen-Mönchs, der von einem Mann um Rat gefragt wurde. „Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich stehe, dann stehe ich. Und wenn ich gehe, dann gehe ich“, habe der Zen-Mönch gesagt. Aber genauso mache ich das doch, habe der Mann geantwortet. „Nein, wenn du sitzt, dann stehst du schon und wenn du stehst, dann gehst du schon.“

Waldluft verordnet

Das sei typisch für unsere heutige Gesellschaft, meint die AOK-Trainerin. „Wir sind in Gedanken immer schon woanders.“ Dabei gehe die Wahrnehmung für das „Hier und Jetzt“ verloren. Wie das im Extremfall aussehen kann, sehe man bereits zum Beispiel in Japan. „Dort wird Waldluft inzwischen sogar verordnet, weil Erschöpfung zur Volkskrankheit geworden ist“, erzählt Krämer. Sie glaube, dass die Bäume mit ihren ätherischen Öle und Düften beruhigend wirken. Deshalb sei ihr vor einigen Jahren die Idee gekommen, das Modell der Krankenkasse „Lebe Balance“ in den Wald zu verlegen.

Mit der Balance will es am frühen Morgen im Burrenwald aber noch nicht ganz gelingen. „Konzert der Welt“ heißt die erste Übung. Die Teilnehmer halten die Augen geschlossen und lauschen den Naturklängen. „Achten Sie auf all die verschiedenen Töne“, sagt Krämer. Ein Specht klopft, in der Ferne ruft ein Waldkauz, doch die Vögel kommen kaum an gegen den Verkehrslärm der Bundesstraße. Nach ein paar Minuten möchte Krämer mit den Teilnehmern über die Erlebnisse sprechen. „Mich hat einfach der Verkehr gestört“, sagt eine Frau. Eine andere meint: „Ich habe versucht, mir vorzustellen, dass es das Meeresrauschen ist, aber das hat leider auch nicht ganz geklappt.“ Krämer lässt sich davon aber nicht aus der Fassung bringen. „Jedes Geräusch ist eine Stimme im Orchester“, da gehöre nun mal an vielen Orten auch der Verkehrslärm dazu.

Doch der Bewusstseinsspaziergang geht jetzt erst richtig los. Ruhig spaziert die Gruppe zu einer kleinen Anhöhe und von dort aus tiefer in den Wald, jeder in seiner Geschwindigkeit. Krämer fordert dazu auf, mit jedem Schritt den Boden bewusst zu spüren. Sie sei vor einiger Zeit in Ghana gewesen. „Da ist mir erstmals aufgefallen, wie schnell und hektisch wir im Alltag in Deutschland oft unterwegs sind.“

Manchen Teilnehmern ist aber aufgrund frostiger Temperaturen heute eher nach einem schnellen Gang zumute. „Ich war froh, ein bisschen Gas geben zu können, weil’s einfach kühl ist“, meint eine Teilnehmerin nach der Übung.

Weiter geht der Rundweg durch den Wald. Inzwischen ist der Verkehr fast verstummt. Die Gruppe geht beinahe andächtig über den bewachsenen Weg. An einer kleinen Kreuzung lädt Krämer zum Durchatmen ein. „Spüren Sie die Luftströme! Am besten geht das an der Nasenspitze“, erklärt sie. Die Teilnehmer stehen da und atmen tief ein und aus, spüren da Hier und Jetzt, achten plötzlich von alleine auf das Konzert der Welt, spüren die Sinne, vergessen die Kälte.

„Das ist wohl die tiefste Übung“, meint Krämer und erzählt auch von ihrer eigenen Erfahrung: „Ich sitze viel am Computer, leide manchmal unter Verspannungen.“ Aber jetzt habe sie auch ein paar Mal richtig tief durchatmen können.

Kleine Momente im Alltag

Ein einfacher Waldspaziergang wirke oft schon Wunder. „Viele gehen ja überhaupt nicht mehr in den Wald“, beklagt sie. Mindestens genauso wichtig sei aber auch die kleinen Momente im Alltag wahrzunehmen. „Selbst wie die Tropfen glitzern, wenn ich nur die Badewanne sauber mache.“

Am Ende des gut einstündigen Spaziergangs trifft sich die Gruppe nochmals im Kreis. Krämer möchte wieder die Reaktionen hören: „Mir hat das wirklich gut getan“, meint eine Frau. „Bei mir im Alltag hat sich vieles automatisiert.“ Eine andere sagt: „Ich habe einiges wahrgenommen, auf das ich sonst nicht drauf achte.“ Auch Almut Krämer wirkt glücklich. Sie hat die Gruppe geleitet, mehr geredet als alle anderen und sei dennoch auch zur Ruhe gekommen. Sie sagt. „Hier im Wald geht bei mir einfach die Seele auf.“