Waldbiber verabschieden Gründungsmitglieder

Höhepunkt Jahreshauptversammlung des Waldkindergarten Biberach - Die Waldbiber am 26. Oktober waren nicht nur die Neuwahlen des Vorstandes, sondern vor allem die feierliche Verabschiedung der Gründungs- und bis zuletzt Vorstandsmitglieder Anna Schaut und Roswitha Erasmy.

Kindern einen Ort zu erschaffen, an dem sie eigenhändig die Natur erleben, erforschen, verstehen und wertschätzen lernen, war der Grundgedanke der beiden Initiatorinnen als sie im Februar 2018 den Trägerverein Waldkindergarten Biberach - Die Waldbiber gegründet und die Voraussetzungen für den Betrieb eines Waldkindergarten geschaffen haben. Mit viel Eigenleistung und ehrenamtlichem Engagement wurde das Konzept in Rekordzeit umgesetzt und der Waldkindergarten eröffnete am 1. September 2018 seine Tore auf dem Gelände des Hochstetterhofs in Mettenberg. Das Konzept hat sich bewährt und die 20 Betreuungsplätze sind seit dem Gründungsjahr immer restlos belegt. Mit einem Rückblick in Bildern gaben Roswitha Erasmy und Anna Schaut nochmals Einblicke auf die Entstehungsphase des Kindergartens, welche insbesondere die ganz neu gewonnenen Familien in Staunen versetzte. Die Initiatorinnen haben im Sommer ihre jüngsten Kinder eingeschult und geben nun ihren Vorstandssitz an die nächste Generation weiter. „Mit der Gründung im Jahr 2018 habt ihr den Grundstein gelegt und so vielen nachfolgenden Kindern einen unvergleichlichen Kindergarten geschenkt“, bedanken sich die Eltern, deren Aufgabe es nun ist, die Arbeit fortzuführen.

Bei der anschließenden Wahl wurden Jasmin Gulde und Tina Tordai einstimmig für eine weitere Wahlperiode als Vorsitzende gewählt, ebenso wurden Christina Perraudin und Susanna Seitz als neue Besitzerinnen gewonnen. Das Amt des Kassiers übernimmt weiterhin Thomas Weber. Bei einem anschließenden zünftigen Vesper wurden dann weitere Vereinsanliegen besprochen. So wurden neben den Vorstandsämtern noch weitere zuvor definierte Aufgabenbereiche, die sogenannten „Eltern-Ämtchen“ verteilt. Der Verein lebt vom ehrenamtlichen Engagement seiner Mitglieder und jede Familie trägt einen Teil dazu bei, den Kindergarten fortzuführen. Möchten auch sie die Arbeit des Waldkindergartens unterstützen freuen wir uns über fördernde Mitglieder oder eine Spende an DE25 6545 0070 0008 0721 02 (KSK Biberach).

Weitere Infos auf www.waldkindergarten-biberach.de.