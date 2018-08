Wain hat schwieriges Heimspiel vor der Brust

Das Spitzentrio Burgrieden, Alberweiler und die SGM Warthausen/Birkenhard steht in der Fußball-Kreisliga A II vor lösbaren Aufgaben. Wain hat ein schwieriges Heimspiel gegen Mettenberg vor der Brust. Eine Standortbestimmung erwartet den SV Schemmerhofen gegen Bronnen. Anstoß in Alberweiler ist am Samstag um 18 Uhr. Alle anderen Spiele beginnen am Sonntag um 15 Uhr.

Mit zwei Siegen hat sich der SV Alberweiler in der Kreisliga A angemeldet. Nun steht ein Heimspiel gegen den SC Schönebürg an. Der Sportclub steht auf dem für ihn ungewohnten letzten Tabellenplatz und startete ungewöhnlich schwach in die neue Saison. Die zwei deutlichen Niederlagen gegen Burgrieden und Äpfingen lassen auch in Alberweiler nichts Gutes erahnen.

Zwei deutliche Siege konnte bisher der SV Burgrieden einfahren. Der Tabellenführer hat die SGM Altheim/Schemmerberg zu Gast. Der Aufsteiger ist in Burgrieden in der Außenseiterrolle. Mit einem Remis wären die Gäste zufrieden, die Gastgeber aber nicht.

Kein Zähler zu verschenken

Die SGM Warthausen/Birkenhard bekommt Besuch vom SV Sulmetingen II. Auch die SGM hat sechs Punkte auf dem Konto und will in diesem Heimspiel keinen Zähler verschenken. Der Aufsteiger SV Sulmetingen II wird diese Begegnung nicht von vornherein verloren geben, sich aber dennoch auf andere Gegner der Liga konzentrieren. Das Spiel findet auf dem Sportgelände in Warthausen statt.

Die SGM Laupertshausen/Maselheim empfängt den SV Mietingen II. Die Gäste bezogen eine unglückliche Niederlage bei der SGM Altheim/Schemmerberg und haben bisher noch keinen Punkt auf dem Konto. Die SGM rechnet sich für dieses Spiel etwas aus, ebenso wie die Gäste aus Mietingen.

Nicht gut läuft es beim Bezirksliga-Absteiger TSV Wain. Der personelle Aderlass vor der neuen Saison kann wohl nicht so leicht weggesteckt werden. An den Ergebnissen der ersten beiden Spiele ist dies deutlich abzulesen. Mit der SG Mettenberg kommt ein unbequemer Gegner nach Wain. Wain wird sich steigern müssen, um gegen die SGM punkten zu können.

Die Saison des SV Äpfingen gleicht noch etwas einer Achterbahn. Der Sieg beim SC Schönebürg könnte für Kontinuität sorgen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass auch das Heimspiel gegen den FC Wacker Biberach siegreich gestaltet wird. Auch der FC Wacker Biberach weiß nach der 1:4-Niederlage gegen der SV Burgrieden noch nicht richtig wo er steht.

Ähnlich starke Mannschaften

Die SF Bronnen treten beim SV Schemmerhofen an. Beide Teams verloren zuletzt ein Spiel gegen ein Team aus dem derzeitigen Spitzentrio. Es kommt also am Sonntag auf dem Ingerkinger Sportgelände zum Kräftevergleich zweier ähnlich starker Mannschaften. Der Gewinner darf sich weiter nach vorn orientieren, der Verlierer wird vorerst im grauen Tabellenmittelfeld Platz nehmen müssen.