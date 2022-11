Wahre Liebe rostet nicht

Seit über zehn Jahren ist der Genueser Flatpicking-Gitarrist oder neuhochdeutsch „Singer/Songwriter“ Beppe Gambetta in Biberach und Umgebung eine Hausnummer. Dementsprechend gut gefüllt war der Jazzkeller bei dem von Jazzclub und Musiknachtverein organisierten Konzert.

Der in New Jersey lebende Künstler mit italienischen Wurzeln erschloss sich, unterstützt durch den Warthausener Hans Bernd Sick, einen treuen Fankreis in der Region. Dafür und für dessen „völkerverbindende Aktivitäten“ im Allgemeinen sprach ihm Gambetta am Ende des Konzerts seinen Dank aus. Nach der pandemiebedingten Unterbrechung fast aller kulturellen Liveaktivitäten wartete Gambetta jetzt mit einem neuen, unterhaltsamen Programm auf.

Der Flatpicking-Meister Gambetta, in den Fußstapfen des legendären Doc Watson, von dem er musikalisch inspiriert wurde, mit dem er eng befreundet war und zu dessen Beerdigung er spielte, machte seinem Vorbild alle Ehre. Nicht nur sein neues Buch über die Wurzeln des „Flatpicking-Spiels“, sondern auch die neue CD „Where The Wind Blows“ oder „Dove Tia O Vento“, aus der ein Großteil des Programms gespeist wurde, dürfte in der Fachwelt ein Meilenstein des Flatpicking werden. Aber beim virtuosen Gitarrenspiel hört das Phänomen „Beppe Gambetta“ nicht auf. Eine ausdrucksvolle Singstimme, stilistisch offene Kompositionen aus der Welt- oder Independent-Musikszene, ein begnadeter Conférencier und ein umgänglicher, hoch gebildeter Zeitgenosse verbirgt sich hinter dem Namen. Gambetta ist ein Künstler, der tiefen Anteil nimmt an den derzeit wenig erfreulichen Entwicklungen in der Welt. Dies spiegeln seine Stücke wider und erhebt sie über gewöhnlichen Indie-Pop.

Wenige Tage zuvor war er in der Schillerstadt Marbach. Seine Komposition „Amica Libertà“ offenbarte dort in besonderem Maße ihre tiefere Bedeutung. Friedrich Schiller und allen von Gewalt und Krieg bedrängten Menschen widmete er diese Komposition. Auf Schillers Zitat „Die Kunst ist eine Tochter der Freiheit“ und damit auf die Freiheit der Kunst vor allen Zwängen bezog er sich in diesem Titel wie in dem „Independent“ genannten Musikstil. Die genreübergreifende Mischung aus neu arrangierten, italienischen oder amerikanischen Volksweisen und neuen Eigenkompositionen mit Gegenwartsbezug, Assoziationen wie in „Wise old man“, im CD-Titelsong „Dove Tio O Vento“ (Wo der Wind uns hinbläst), im traurigen „Lamento“ (Klagelied) oder im elegischen Abgesang auf „La musica nostra“ verweisen auf Abgeklärtheit oder Altersweisheit des Künstlers, aber auch auf einen von Kunst und Kultur geleiteten Ausweg aus der tristen Gegenwart.

Die Zusammenarbeit mit seinem elektronischen Helferlein „Gino“, das ihm, mit dem Fußschalter bedient, den Weg zu ausgedehnten Soloimprovisationen ermöglichte, ließ dichte, wohlklingende, durch die mitgebrachte Soundanlage veredelte Klangpreziosen entstehen. Drei Zugaben brauchte es, um das enthusiastische Publikum zufriedenzustellen, Stücke und Botschaften dürften noch lange nachwirken.