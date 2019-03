Wahre Lebensgeschichte liefert Musicalvorlage

Wer kennt sie nicht, die Geschichte der Blues Brothers aus dem gleichnamigen Kultfilm des Jahres 1980. Ihr Markenzeichen: schwarzer Anzug, schwarze Krawatte, schwarzer Hut und schwarze Schuhe. Das war das Outfit der Brüder Jake und Elwood. Seither gab es viele Adaptionen des Films und die Songs wurden Hits. Eine davon gab es als Musical „A Tribute to the Blues Brothers“ durch das Kammertheater Karlsruhe in der Biberacher Stadthalle.

Das Musical erzählte aber nicht nur die Geschichte der beiden Brüder, sondern beleuchtete eher das Leben der damaligen Schauspieler des Films Dan Aykroyd und John Belushi (gespielt von Jörg Bruckschen und Ronald Tettinek). Die beiden Komiker gaben dem Film die besondere Würze. Vor allem Belushi sorgte mit seinem ausschweifenden Lebenswandel und seiner Alkohol- und Drogensucht für den Anlass, seine Lebensgeschichte in den Fokus der Bühnenshow zu stellen. Die Idee und das Buch stammen vom Intendanten des Kammertheaters, der auch Regie führte.

Anfangs sieht man John Belushi im Gefängnis in Ketten und das Personal singt, begleitet von der siebenköpfige Band, die im Hintergrund auf der Bühne platziert war, den Blues-Titel „Up In Cell Block Number One“.

Kaum aus der Haft entlassen, legte nun John mit dem Elvis-Titel „Jailhouse Rock“ los. Mit mehr oder weniger witzigen Dialogen versuchten die beiden Hauptdarsteller Dan und John, ihre Lebensgeschichte dem Publikum unterhaltsam zu erzählen. Stimmung kam im Saal immer dann auf, wenn die mitreißend dargebotenen Songs zu hören waren. Wortakrobatische Einlagen von Dan und – trotz seines enormen Leibesumfangs - turnersich-akrobatische Einlagen von John erzeugten Lachsalven im Publikum.

Ebenso amüsant war die Slapstick-Szene mit ihrem Cheeseburgerstand, den sie mit recht ungewöhnlichen, verkaufsfördernden Methoden führten. Zum Geschehen auf der Bühne projizierten die Videokünstler des Kammertheaters farbenfrohe und aufregende Bilder auf die Rückwand.

Echtes Autowrack auf der Bühne

Eine Hommage an den Film war zum Beispiel die Szene der Verfolgungsfahrten unzähliger Polizei-Autos, während auf der Bühne die beiden Protagonisten in ihrem Bluesmobil, einem echten Autowrack, einmal in die Rolle der Blues Brothers und dann wieder in die von Polizisten schlüpften.

Als es mit der Alkohol-und Drogensucht immer schlimmer wurde, sang Judy, Johns Ehefrau (Georgia M. Reh) mit schöner expressiver Stimme den Song „Freedom“. Weitere Titel wie „Gimme Some Lovin“ und „Stand By Your Man“ folgten. Das vor der Pause interpretierte „Shake It Baby“ war absolut mitreißend, wunderbar nostalgisch der Titel „Sweet Home Chicago“.

Die siebenköpfige Blues-Band spielte absolut professionell und der Sound war mit den beiden Sängern sehr gut abgemischt und in der Lautstärke angemessen. Die so dargebotenen Songs waren das Herzstück des Musicals, zusammen mit den kecken Kostümen und den aufreizenden Bewegungen der vierköpfigen Damen- Tanzgruppe.

Nachdem am Schluss das erwartete „Everybody Needs Somebody“ gerockt wurde, gab es kein Halten mehr und die zahlreichen Zuhörer gaben Standing Ovations, bis vom Ensemble noch einmal das mitreißende „Freedom“ als Zugabe gespielt wurde.