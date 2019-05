Bei dem starken Gewitter am Sonntagnachmittag hat es auch einen Blitzeinschlag in der Wangener Kernstadt gegeben. Gegen 16.30 Uhr traf es dabei eine rund 30 Meter hohe Pappel am Argenufer in der Nähe der Raible-Brücke am Scherrichmühlweg.

Der Blitz trennte einen beträchtlichen Teil des Stamms auf fast der gesamten Länge ab. Meterlange Holzsplitter wurden durch die Luft weggeschleudert, lagen am Montag noch in einem Umkreis von etwa 50 Meter verteilt – auch auf dem vorbeiführenden Spazierweg.