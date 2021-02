Wäschetrockner fängt Feuer

Ein Wäschetrockner ist am Sonntagabend in der Beethoven Straße in Biberach in Brand geraten. Um kurz vor 22 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Biberach alarmiert.

Ein Trupp unter Atemschutz hatte die Quelle schnell identifiziert und löschte den brennenden Wäschetrockner im Keller. Nach wenigen Minuten war der Brand gelöscht, anschließende musste intensiv gelüftet werden.