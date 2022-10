Eine Wäschemangel hat am Donnerstag in Biberach einen Brand verursacht. Das teilt die Polizei mit. Zeugen meldeten gegen 10.45 Uhr ein Feuer in einer Garage in der Braunstraße. Polizei und Feuerwehr rückten an. Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte ein weiteres Übergreifen. Ein Defekt an einer Wäschemangel war wohl ursächlich für den Brand. Durch das Feuer wurde die Mangel beschädigt.