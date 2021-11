Wackere Biberacher unterliegen knapp

Unter denkbar ungünstigen Voraussetzungen sind die Landesliga-Handballer der TG Biberach mit einem überschaubaren Spielerkader zum Nachholspiel zur SG Hofen/Hüttlingen gereist. Am Ende schlug eine 23:24 (15:14)-Niederlage für die TG zu Buche.

TG-Coach Gabriel Senciuc musste gleich auf sieben Spieler verzichten: Fimpel, Betz, Krais, Bottek und Andreas Senciuc konnten aus diversen Gründen nicht Richtung Ostalb mitfahren. Die Teilzeitaushilfen Kruse und Böck waren ebenfalls nicht abkömmlich.

Vor fast ausverkaufter Halle begann die TG stark und legte binnen drei Minuten einen blitzsauberen 3:0-Start hin. Die Einheimischen konnten bis zur zehnten Spielminute zum 4:4 ausgleichen. Die TG zeigte sich aber auch in der Folge konzentriert, angetrieben vom stark agierenden Torhüter Drenceanu und vom treffsicheren Kreisläufer Manuel Kruse, der immer wieder von Hadzic und Sandu ins Spiel gebracht wurde, erarbeitete sich Biberach bis zur 27. Minute einen Zwei-Tore-Vorsprung. Allerdings wurde schon in dieser Phase sichtbar, dass die Schiedsrichter eine äußerst unterschiedliche Sichtweise der Bewertungen von Trikotzerren, passivem Spiel und Schrittfehlern hatten. Nachdem sich TG-Spielmacher Sandu in der 28. Minute über ein nicht geahndetes Foulspiel beklagte, interpretierte das Schiedsrichtergespann dies als Beleidigung und zeigte Rot. Auf Nachfrage konnte der Unparteiische aber nicht so genau sagen, welche Worte gefallen sind. Umso erstaunlicher, dass die Schiedsrichter in der Halbzeitpause bestätigten, dass sie durch das Headset die Publikumskulisse nicht hören würden.

TG-Trainer Senciuc hatte damit nur noch sieben Feldspieler zur Verfügung und war somit in den Handlungsmöglichkeiten drastisch eingeschränkt. Was die „wackeren Sieben“ dann in der zweiten Hälfte ablieferten war sehr überzeugend, Drenceanu hielt den Kasten dicht, Senciuc griff zum siebten Feldspieler, was sich auszahlen sollte. Biberach fightete, warf alles in die Waagschale.

Keine Mannschaft konnte sich folglich absetzen, auch weil auf beiden Seiten die Torhüter zur Höchstform aufliefen. Somit kam es zum Showdown. 23:23 stand es eine Minute vor Spielende, Hofen/Hüttlingen erhielt ein Zeitstrafengeschenk, das Überzahlspiel wussten die Einheimischen zu nutzen. Biberach kam in den hochdramatischen letzten 40 Sekunden drei Mal zum Abschluss, scheiterte aber jedes Mal am SG-Torhüter. Damit war die aus TG-Sicht äußerst unglücklich 23:24 besiegelt.

Trotz der Niederlage und gerade in Anbetracht der Umstände zog Kreisläufer Manuel Kruse ein positives Fazit: „Mit gleicher Leistung und dann hoffentlich breiterem Kader wird die TG in Zukunft mehr Siege davon tragen.“