Wacker-Nachwuchs wird Meister

Die E-Junioren des FC Wacker Biberach I haben sich in der Saison 2018/19 in souveräner Manier die Meisterschaft in der Fußball-Kreisstaffel III geholt. Zur Mannschaft gehören: (vorn von links) Tarek Ramadan, Nils Feser, Samuel Dreher, Max Löffler, Leon Maloku, Selia Harengel, Nico Enns, (hinten von links) Co-Trainer Kevin Popp, Co-Trainer Luli Gashi, Valdrin Loku, Dren Gashi, Marcel Dziagacz, Edi Sadiku, Nils Eisbrenner und Trainer Oliver Dreher. Auf dem Bild fehlt: Mustafa Salih.